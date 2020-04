Ze situace kolem rybníka a v řece Úslavě pod ním jsou rybáři zoufalí. „Podle všeho to byl neodborně provedený odlov. Nedělal se klasickým způsobem, postupným upouštěním. Výpusť přitom podle fotografií byla v pořádku, bez poškození. O rychlém vypuštění svědčí i vymleté břehy v řece. V rybníku pak zůstaly ryby v bahně u břehů, místo aby šly s vodou postupně do odloviště,“ tvrdí rybář Josef Dytrych.

Situace ho znechutila natolik, že v pondělí podal trestní oznámení.

O tom ještě včera nic nevěděli v Klatovském rybářství, které má Labuť ve správě a výlov tam provádělo minulý čtvrtek. Podle výrobního náměstka Petra Votípky sehrálo roli při úhynu ryb více faktorů. Nedostatek kyslíku ve vodě, vysoké teploty a zabahnění rybníka.

„Rybník byl vypouštěn postupně, výlov trval deset hodin. Technologie výlovu ani neumožňuje vypustit vodu najednou,“ oponoval Votípka rybáři. „Rybník byl postupně vyhražován, aby se dal slovit, jenže ryby vyrazily do krajů rybníka, do přítokové stoky, kde při nedostatku kyslíku uhynuly. A kvůli vysoké vrstvě bahna nebylo v našich silách je všechny sesbírat. Do řeky se pak některé dostaly už během výlovu, další později,“ uvedl Votípka.

„Můj dojem je, že z rybníka uniklo sedm až osm tun ryb, ale kvůli spláchlému bahnu se udusí ještě další. Mrtvé ryby nacházíme až sedm kilometrů pod rybníkem, často i trofejní kousky. A nejde jen o ryby – odnášejí to i raci či škeble,“ popisoval Dytrych.

Evidence rybářství je o dost mírnější. „První ryby jsme sesbírali hned v pátek, od pondělí pokračujeme. U přehrady jsme posbírali asi 160 kilogramů, v Žinkovech za pátek a pondělí jednu tunu. Spolupracujeme s Českým rybářským svazem i se Státní veterinární správou, která případ prošetřuje,“ doplnil Votípka.

Přestupkové řízení už zahájil Odbor životního prostředí v Nepomuku.

K výlovu rybníka muselo dojít kvůli nadcházející rekonstrukci jeho bezpečnostního přelivu. „Nejsem rybář, nedokážu posoudit, co se stalo špatně. Rybářství po výlovu slíbilo, že vše uklidí. A to plní,“ poznamenal starosta Žinkov Josef Karhan.