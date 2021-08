Již 55 let hraje Brutus svým fanouškům. Toto výročí oslavil koncertem v kempu klatovských Lázní.

Extra Band revival a Brutus v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

A při oslavě nebyla kapela sama, příznivci zaplnili kemp a co by kapele popřáli? "Jsou to borci. Přeji jim hlavně zdraví a ať nám ještě dlouho hrajou, protože jsou nejlepší. Hlavně Saša, to je prostě kanec," řekl Karel Babka, který jezdí na jejich koncerty už dvacet let a byl rád, že se konečně opět konají.