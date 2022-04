„První kraslici jsme si koupila v 70. letech minulého století, kdy jsem jela do Plzně a moc se mi tam líbila škrabaná husí kraslice. Dala jsem za ni tehdy 7 korun. Pak, když jsem někam jela, tak jsem si koupila jednu, dvě kraslice pro radost. Ale skutečně sbírat jsem je začala až někdy v 80. letech, kdy jsem se sešla s Jiřinou Lacinovou, která byla skutečná malérečka, a viděla jsem její výstavu,“ vzpomíná na svoje sběratelské začátky seniorka. Dnes má podle svých slov cca pět set kusů kraslic. Jsou převážně slepičí, ale vlastní i několik husích, pštrosích či křepelčích zdobených vajíček. „Moje kraslice pocházejí převážně od nás z Čech, ale mám i některá ze Slovenska, Německa či Ukrajiny,“ prozrazuje.

Nové kousky do sbírky neshání přes internet, jak je dnes moderní, ale dává přednost osobnímu kontaktu. Ráda objíždí výstavy a trhy, kde se s autory osobně sejde a popovídá si s nimi o jejich technice a podobně. Kraslice má doma zdobené různými technikami. „Mám malbu voskem, chodské straky, batikované kraslice, drátované, drátované s korálky, s bílkovou polevou, se slámou, vyšívané, vyřezávané a další, celkově jde asi o patnáct druhů technik,“ popisuje sběratelka. Většinu vajec v její sbírce zdobily ženské ruce, ale najdou se i takové, kterým dal krásnou finální podobu muž.

Ač celý život pracovala jako dělnice, nejprve v přádelnách, pak ve strojírnách, a živila se rukama, sama kraslice nevyrábí, byť to také zkusila. Vytvořila háčkované nebo omotané přízí. Ale dnes už se věnuje jen sbírání.

Které vajíčko považuje za nejcennější? „Kdybych měla říci, které je nejdražší, pak je to kraslice zdobená lepenou slámou, ta mě stála 350 korun. Ale jinak se jedna vybrat nedá. Každá kraslice má svoje kouzlo a v každé vidíte kus ruční práce, kterou já zbožňuji,“ má jasno sběratelka. Deníku prozradila, po jakém kousku do sbírky nejvíce touží. „Jsou to tzv. okovaná vajíčka. Mají je v Plzni v muzeu, ale bohužel jsem je nikdy neviděla, jen jsem o nich četla. Musí to být něco nádherného,“ přiznává.

O svoje vajíčka má velký strach, a tak některé kousky na výstavy vůbec nepůjčuje. Teď je ale přece jen část její sbírky vystavena v Muzeu příhraničí ve Kdyni, kde ji můžete vidět od 11. do 20. dubna.