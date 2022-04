„V samotném aspektu kývání stromu zachycuji sílu, kterou člověk hýbe s přírodou, její značnou odevzdanost, do lidských rukou, ale zároveň nebezpečí pádu či zpětného úderu přírody, a zejména čas, který nám ubíhá, lidstvu, než dokáže zničit přírodu, matku zemi a tím i sám sebe,“ sděluje o tématu svého díla Daniel Doležal. Jak sám autor uvádí, název Martýr vypovídá o významu sochy. „Jedná se do značné míry o parafrázi Kristovy oběti. Tu však přenáším do současnosti a vyjadřuji se skrze ni k tématu přírody a lidstva, které jí uzurpuje a přetváří. Strom jakožto syn přírody, ve které spatřuji božskou podstatu je ´ukřižován´ na kříži, který byl člověkem zbudován a určuje jeho moc i hnací sílu, která vede jeho vývoj kupředu,“ dále popisuje a říká, že člověk svou chamtivostí obírá a znásilňuje přírodu.