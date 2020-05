Zoufalá rodina, která bolest jen těžko zvládá, zatím ale netuší, kdy se bude moci se dvěma dětmi a dvěma dospělými rozloučit. A také neví, kde na finančně náročný obřad vezme peníze.

Fotogalerie z místa nehody:

Tragédie se stala v pondělí, kdy Josef (24) vjel na nechráněném železničním přejezdu mezi Kamenným Újezdem a Nýřany se svou felicií přímo pod projíždějící vlak. Ve zdemolovaném autě, jen pár stovek metrů od svého domova, zemřela Josefova těhotná manželka Marie (23), jejich pětiletý syn Pepíček a synovec Martin (16). Těžce zraněný Josef v nemocnici bojoval tři dny o život, ve čtvrtek svým zraněním ale podlehl. Jediný z pětičlenné posádky, kdo střet přežil, je tak tříletý Lukášek. Ten už je dokonce doma z nemocnice. „Má jen nějaké škrábance a měl vyražený zub. Teď už se pomaličku rozkoukává a začíná komunikovat s dětmi,“ řekl Deníku otec mrtvého Martina a zároveň Josefův bratr Antonín. Dodal, že o chlapce i jeho půlročního bratříčka Matyáška, který byl ve chvíli neštěstí v péči příbuzných, se starají babička s dědečkem i další členové rodiny. „Budeme usilovat o to, abychom je dostali do péče, už se na tom pracuje,“ uvedl Antonín.

Dobrý zdravotní stav obou dětí je ale jediným pozitivem pro těžce zkoušenou rodinu. Právě oba chlapci drží nad vodou své prarodiče, kteří jsou na pokraji zhroucení, podobně je na tom i Antonínova žena Andrea, matka zesnulého Martina. „Zvládáme to velmi špatně, každý den je horší a horší. Máme to tu moc rádi, i tak ale zvažujeme, že se odsud odstěhujeme, psychicky to tu nedáváme. Slyším vlak, rozbuší se mi srdce. Nemůžu dýchat. Nezvládají to tu ani další členové rodiny,“ svěřila se Deníku žena, která po celou dobu rozhovoru plakala a sotva se držela na nohou.

RODINA POTŘEBUJE POMOC, ZŘÍDÍ ÚČET

Rodina ještě neví, kdy bude moci své blízké pohřbít. Jasno ale má v tom, že chce čtyřnásobné rozloučení. „Chceme společný pohřeb pro všechny, vždyť je to všechno naše krev, jedna rodina,“ uvedl Antonín. Pro rodinu ale nebude snadné dát dohromady potřebné finance. „Zatím jsme neměli sílu s nikým jednat. V nejbližších dnech se ale chceme obrátit na obec, zda by nám pomohla. Příbuzní se starají o transparentní účet, který by snad měl být v nejbližších dnech aktivní,“ řekl Antonín.

On i jeho blízcí jsou vděčni všem, kteří jsou ochotni pomoci. Například v době návštěvy redaktora Deníku dorazil na místo muž, který předal rodině tři tisíce korun. „Slyšeli jsme, co se stalo, tak jsme si se ženou řekli, že pomůžeme. Ne proto, že jsme také Romové, ale proto, že lidi mají držet spolu,“ uvedl návštěvník, který o sobě prozradil jen to, že má instalatérskou firmu na Přešticku. „Lidé jsou na nás moc hodní, chceme jim všem moc poděkovat,“ okomentovala nejen tento dar Andrea. S pláčem dodala, že se bohužel najdou i výjimky. Někdo dokonce měl z vlaku plivat na děti u pomníčku u kolejí.

Antonín s Andreou mají jedno velké přání. „Martinovým idolem byl rapper Lvcas Dope, kterého miloval a zhlížel se v něm. Kdyby mu mohl zazpívat na pohřbu, bylo by to úžasné,“ řekl Deníku chlapcův otec. Deník zpěváka kontaktoval, ten se ale zatím nevyjádřil.