Mimo Horažďovicko zajíždí ale například i do Rejštejna, kde se jim služba zalíbila, a tak se také domluvili na tom, aby tam prodejna zajížděla. Lidé tam zakoupí vše od potravin přes drogerii.

Senioři si nemohou službu vynachválit. „Prodejna nám sem zajíždí jednou týdně a jsme rádi, že tomu tak je. Mohlo by ale chodit více lidí, aby se tato služba udržela a vyplatila. Určitě je to pro obec přínosné, má to svá plus. Pořídím vše, co potřebuji, můžu napsat i mail, co bych chtěla, tak mi to dovezou, není to vůbec problém,“ chválila Marie Hlaváčová v Defurových Lažanech.

Stejně tak si na pojízdnou prodejnu nemůže stěžovat Jarmila Pačová v Maňovicích, kde má příjezd prodejny spojený s jedním již nepříliš obvyklým úkazem. V této vesničce totiž přesně v poledne zvoní zvon v kapličce. „Slyším zvon a vím, že se mám chystat, že přijede prodejna,“ usmívala se seniorka, která je velmi spokojena. „Co bychom bez prodejny dělali? Tady jsou samí staří lidé, málokdo z nich má auto, aby si jel nakoupit. Jsme rádi, že sem prodejna zajíždí. Pro nás je nabídka ideální, my toho zase tolik nepotřebujeme, takže nám to stačí. Když chceme něco navíc, zavoláme, objednáme a oni nám to přivezou,“ řekla Jarmila Pačová.

A spokojeni jsou i starostové. „Jsme autoři projektu. Několik starostů z Dobrovolného svazku obcí Horažďovicka se domluvilo, sehnali jsme dotaci, dali dohromady chybějící peníze a koupili auto, které jsme pronajali. Od 1. července máme nového nájemce. Kvalita služeb se zlepšila, rozšířila a od loňského července přibylo dalších dvanáct nových vesnic, kam zajíždí,“ řekl starosta Pačejova Jan Vavřička.

Aby se služba nájemci vyplatila, je potřeba, aby na ni obce přispívaly. „Platíme za jednu zastávku tisíc korun měsíčně, záleží tak, kolik která obec těch zastávek má. U nás jsou to tři – Strážovice, Velešice, Týřovice - čili platíme měsíčně tři tisíce, ročně 36 tisíc. Máme možnost si požádat u Plzeňského kraje o dotaci ve výši poloviny nákladů,“ dodal Vavřička.