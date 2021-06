„Věříme, že kampaní upozorníme na to, jak by se lidé měli v přírodě chovat – konkrétně v národním parku. Aby trošičku přemýšleli o tom, jaké důsledky může mít jejich chování. Rádi bychom diváky inspirovali, aby se nebáli přejít od slov k činům. V rámci kampaně postupně ukážeme tipy a triky, jak mohou drobnou změnou přírodě pomoci. Své zkušenosti prozradí i herci z oblíbeného seriálu,“ řekla Hana de Goeij, ředitelka CSR TV Nova.

Celkem byly pro kampaň vytvořeny čtyři varianty televizních spotů, do jejichž natáčení se zapojili hlavní protagonisté seriálu Policie Modrava. Prostor dostanou na obrazovkách TV Nova, ale také na sociálních sítích, kde bude kampaň podpořena edukativními a zajímavými kvízy, ve kterých se diváci mohou dozvědět více o správném chování v přírodě.

Národní park Šumava přístup televize velmi oceňuje. „S filmaři to nikdy není jednoduché. Vždy si vymýšlejí spoustu věcí, produkce často chtějí do míst, kde jsou chránění živočichové, chtějí tam i v době, kdy tito chránění živočichové hnízdí. Ale co se týče štábu Policie Modrava, tak musím říct, že ten je jiný. Mají určité požadavky, ale vždy se snaží domlouvat, spolupráce je dobrá,“ ocenil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. Dodal, že přístupu TV Nova si v NP všichni váží.

Skvělé podle něj je, že s kampaní pracovníci televize přišli sami, protože si uvědomovali nejen dopady jejich seriálu, který láká na Šumavu další nové návštěvníky, ale také cennost území národního parku.

TV Nova nyní opakuje starší díly oblíbené šumavské kriminálky a tento týden padne první klapka již čtvrté řady. V nových osmi dílech se objeví všechny známé tváře a filmaři představí opět i dosud neznámá zákoutí Šumavy.