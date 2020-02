Jeho kolegové se proto nyní rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku na podporu pozůstalých, kteří žijí na Klatovsku.

AKTIVITA ZÁSAHOVKY

„Iniciativa vzešla od kluků ze zásahovky. Chtěli přispět rodině a ještě něco vybrat. Obrátili se na mě, tak jsem se jako předseda základní odborové organizace rozhodl vyhlásit oficiální veřejnou sbírku na manželku a dvě děti policisty, který zemřel na následky zranění při výkonu služby. Život mu to nevrátí, ale může to aspoň trošku pomoci,“ řekl Deníku předseda základní organizace č. 2 nezávislého odborového svazu Policie ČR Plzeň Patrik Topič. Dodal, že transparentní účet byl zřízen u Fio banky, a to do 30. 5. 2020. Jeho číslo je 2901759291/2010. Ve čtvrtek po poledni bylo na účtu zhruba sto tisíc korun.

SMRT ŘEŠÍ GIBS

Marek R. zahynul vloni 12. listopadu. „Z etických důvodů nebudeme uvádět žádné bližší informace,“ řekla Deníku krajská policejní mluvčí Martina Korandová s tím, že záležitost si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Případem se zabýváme a okolnosti úmrtí policisty zjišťujeme,“ potvrdila Deníku mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Bližší informace neuvedla, potvrdila ale, že není pravidlem, aby se GIBS zabýval každým úmrtím příslušníka bezpečnostního sboru. „Záleží vždy na okolnostech každého konkrétního případu,“ řekla.

SKVĚLÝ KAMARÁD

Podle informací Deníku Marek R. zahynul při výcviku, když se při slaňování zřítil z výšky. „Byl to skvělý kluk, cílevědomý. Splnil si přání a dostal se do zásahové jednotky, kde se vypracoval. Udělal si specializace, byl to pyrotechnik, potápěč… Prostě policista tělem i duší. Byl to výborný kamarád, který nikdy nezkazil legraci,“ zavzpomínal na něj policista z Klatovska, Markův dlouholetý kamarád.

Rodina je tragickou událostí dodnes natolik zdrcena, že nemá sílu se vyjadřovat.

Smrt policisty při výkonu služby je v Plzeňském kraji naštěstí výjimečná. „Za poslední roky jde o jediný případ,“ potvrdila mluvčí Korandová.