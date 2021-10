V popiscích ve fotogalerie najdete podrobnosti k jednotlivým psům, kteří hledají nový domov.

V útulku je otevřeno v úterý od 8 do 15.30, v pátek od 8 do 14 a v sobotu od 9 do 15.30. Kontaktní osobou je Marie Lokingová, poštovní adresa Bezručova 24, Cheb 350 02 a telefon v pracovní době 354 434 722. Nebo můžete zavolat na mobil, po 16. hodině, přímo provozovatelne Marii Lokingové na číslo 732 156 634. E-mail je lokingova@seznam.cz a číslo účtu: 3066085389/0800.