„Je to pro nás likvidační. Adventní trhy jsou nejvýdělečnějšími trhy za celý rok. Letos fungovaly čtyři dny. To, co se z nájemného vybralo za tyto čtyři dny, mi určitě nestačí na pokrytí silniční daně a dalších poplatků. Kdybychom o zrušení trhů věděli 14 dní nebo i týden dopředu, stánky bychom ani neinstalovali. Cestou přejmenovávání trhů na farmářské a podobně jsme ale jít nechtěli, chtěli jsme postupovat podle pravidel," říká organizátor plzeňských trhů Jaroslav Strohschneider z firmy Prostr Servis s tím, že ztráty podle něj dosáhnou až tří milionů korun.

Jak Strohschneider dodal, obchodníci přišli o značnou část výdělku už minulý rok. Jestli je stát tentokrát neodškodní, příště už do toho podle něj nepůjdou. „Do třetice už na vánoční trhy nepřijedou, jestli se o ně stát teď nepostará. To není dobrá zpráva pro nás pořadatele, kteří sice můžeme stánky přivézt a připravit je, ale bez trhovců fungovat nemůžeme. Na vánoční trhy mnohdy přijíždí celé rodiny, které si tu vydělají i na několik měsíců dopředu. Měli jsme tu trhovce z celé republiky, kteří tu měli zaplacené hotely. Peníze za ubytování jim ale samozřejmě také nikdo nevrátí,“ uvádí pořadatel.

Použitou jehlu hoďte do kontejneru, nabádá narkomany Plzeň

Slibované vládní kompenzace jsou podle něj zatím stále nejisté. V současné době o nich pořadatelé vyjednávají s novou vládou. „Poté, co byly trhy zrušené, urgovali jsme spolu s dalšími pořadateli končící vládu, aby nás a trhovce nějakým způsobem odškodnila. Ministr Havlíček nám sice kompenzace slíbil, jenže v té chvíli už dobře věděl, že jsou to jen prázdné sliby. Vypsání kompenzací totiž podmínil schválením rozpočtu navrženého starou vládou, a to i přesto, když nastupující vláda říkala, že navržený rozpočet neschválí," dodal Strohschneider. „Od nového ministra financí máme už ale přislíbeno, že se našimi problémy bude zabývat. Prioritou pro nás je, aby vláda odškodnila hlavně trhovce a až poté i pořadatele. Organizátorů největších trhů v republice je dohromady asi jen pět nebo šest, takže nám jde opravdu hlavně o obchodníky, kterých jsou tisíce. Apelujeme proto na to, aby byli odškodnění hlavně prodejci. My jako pořadatelé to snad nějak ustojíme, ale neustojíme to bez prodejců. Jde hlavně o nepokryté náklady. Prodejci totiž zůstali úplně bez příjmů, jen s nepokrytými ztrátami," uzavřel pořadatel.