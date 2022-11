Labutího samce na jaře v Plzni odchytili a přesunuli ochránci z plzeňské záchranné stanice živočichů z Radbuzy na Horní kokotský rybník. Statný labuťák byl totiž v posledních letech postrachem kanoistů, kteří na řece trénovali. Chránil si hnízdiště a neváhal proto vodáky pronásledovat až k papírenské lávce či k jejich nástupnímu molu u loděnice. Některé dokonce i převrátil.

Sbírka naplnila sklady. V kraji lidé přinesli přes dvacet tun potravin

Začátkem letošního dubna se s partnerkou tradičně vrátil nad jez u Mrakodrapu k Papírenské lávce. "Dokud bylo zataženo, tak se to s obrovským labuťákem dalo vydržet. Jakmile však vysvitlo sluníčko, nastoupaly mu opět hormony na takovou hladinu, že projet kolem i na rychlostní kánoi byl docela problém," popsal Karel Makoň ze záchranné stanice s tím, že o kus dál na řece trénují i dračí lodě a ani těch se obzvláště bojovný samec nebál. "A tak od prvního dne, co se labutí pár na řece objevil, jsme spolu s odborem životního prostředí městské policie opět řešili, zda by nebylo lepší labutě přesunout na jinou lokalitu, dřív než začnou stavět hnízdo. Navíc loni na řece byl problém i s tím, že se opět muselo s kolísající vodní hladinou neustále s hnízdem hýbat a následně tři mláďata, která pár pracně vyseděl, v prvním týdnu života zmizela, pravděpodobně spadla z jezu U Mráčku," uvedl Makoň.

Jenže v novém bydlišti vydržel pár jen několik měsíců. Už v červnu se zastřiženými křídly mířil pěšky zpátky k Plzni. "Naše předposlední setkání bylo v červnu u hajného městských lesů Karla Krátkého před hájovnou u Bušovic, kdy obě dvě labutě se zastřiženými letkami na jednom křídle kráčely pěšky po silnici z Horního kokotského rybníka směrem k řece Klabavě, potažmo Berounce. Nemohl jsem je nechat jít pěšky takovou dálku po poměrně frekventované silnici, a tak jsem je dovezl až na řeku Berounku k Dolanskému mostu," vysvětlil Makoň.

FOTO, VIDEO: Na bolevecký statek U Matoušů přijel svatý Martin

Ochranáři problematický pár z Radbuzy odchytili a převezli na Dolní Kokotský rybník na Rokycansku poprvé už v roce 2019. Rybník kde v minulosti labutě hnízdily a vyváděly mladé. Jenže po měsící labuťákova družka uhynula. Osamělý vdovec se pak na lokalitě zdržoval ještě asi měsíc. Když se za ním vyrazili podívat na kolech i rychlostní kanoisté z TJ Plzeň Prazdroj, tak už na rybníku nebyl.

A kde se tenhle labuťák vlastně vzal? "V roce 2012 jsem dvouletého labutího samce celého od oleje vytáhl s hasiči z řeky Berounky u norné stěny nedaleko kostela sv. Jiří v Plzni – Doubravce. Museli jsme ho na stanici vykoupat, odmastit a vysušit, jelikož olej z bleskem poničené trafostanice, který někde u výstaviště natekl do řeky Mže, by si sám z peří neodstranil. V tu dobu to byl nehnízdící mladíček, kterému jsem před vypuštěním zpět na řeku Berounku na nohu nasadil ornitologický kroužek s číslem," vyprávěl už dříve Makoň. Od té doby se z původně neznámého mladého labuťáka stal pro zachránce kamarád a i vodácký rival. "Možná to, že prohání právě kanoisty a vodáky, je následek toho, že jsme ho tenkrát poměrně dlouho s hasiči po Berounce honili. Možná je to prostě jen trauma z mládí a chce nám to teď vrátit," krčí rameny ochranář.