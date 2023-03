Restaurace Angusfarm v Soběsukách byla vyhlášená, a tak není divu, že ji několikrát navštívili i známí šéfkuchaři, kteří tam vařili, a natáčel se tam také jeden z dílů reality show Souboj na talíři. Aktérům podnik přirostl k srdci, a tak je zpráva o ničivém požáru velmi zasáhla. Angusfarm se rovněž dostala do populární Gastromapy Lukáše Hejlíka, pro něhož jde o již druhou podobnou událost a rád opět pomůže.

Jan Punčochář a Radek Kašpárek při natáčení reality show Souboj na talíři v Angusfarmě. | Foto: se svolením Angusfarm

Hned ve večerních hodinách první zprávy zaznamenal šéfkuchař Radek Kašpárek. „Když jsem viděl informace o požáru, tak mi z toho bylo velmi úzko. Je to strašné. Možná kdybych tam nebyl osobně a nestrávili jsme tam tři krásné dlouhé dny, tak by mi to bylo líto, ale takhle jsem to prožíval o to víc, protože to tam bylo super. Úplně v první chvíli jsem si vybavil, co bych dělal já, kdyby se mi to stalo s Fieldem, byla by to bezmoc, beznaděj,“ řekl Kašpárek.

Vzpomínal na natáčení loňské řady Souboj na talíři, kdy se právě jeden z dílů natáčel v Angusfarm, kde vařil proti Janu Punčochářovi. „Mně se tam líbilo, je to tam super, líbil se mi celý areál, přístup všech zaměstnanců, majitelů, cítil jsem se tam skvěle. Užili jsme si to tam a díl se velmi povedl. Viděl jsem i penzion, kde nyní hořelo, je to pro mě hodně smutné. Není to tak dlouho, kdy jsem tam byl a viděl jsem to v jiných barvách a za jiné situace. Je to kouzelné místo. Netuším, co se mohlo stát, že došlo k požáru. Jen doufám, že jsou všichni v pořádku a nikomu se nic nestalo,“ pokračoval šéfkuchař.

Není mu lhostejný další osud restaurace ani lidí. „Je to strašná škoda a já doufám, že se co nejdříve vzpamatují. Kdyby potřebovali pomoc, třeba někam dát na chvíli kuchaře, tak bych si je klidně vzal na nějakou stáž. Pevně věřím, že se postaví znovu na nohy a znovu otevřou. Restaurace je vyhlášená a má neskutečný ohlas u zákazníků a já věřím, že budou pokračovat. Sice to bude trvat, bude je to bolet, ale kdybych mohl jakkoliv pomoct, tak pomůžu,“ uzavřel Kašpárek.

Lítost a podporu projevil i jeho kuchařský kolega Jan Punčochář. „Je to hodně špatná zpráva. Byla to krásná restaurace a teď se bude muset vše udělat znovu, celý koncept. Snad se to povede a vrátí se zpátky. Vzpomínám skvěle na natáčení, protože je to vynikající restaurace, která dělala skvělé jídlo. Na to vzpomínám velmi rád, měli jsme tam dršťky a výborné hovězí maso,“ uvedl Punčochář.

Od Deníku se jako první dozvěděl zprávu o požáru další ze šéfkuchařů Roman Paulus, který v restauraci Angusfarm vařil dvakrát. „Požár je tragédie vždy. Já jsem tam byl dvakrát a naposledy ani ne měsíc zpátky. Lidsky mě to mrzí, neslyšel jsem tu zprávu, až od vás nyní. Komukoliv shoří střecha nad hlavou, tak je to neštěstí, jak jsem tam ale poznal přátele, tak mi přijde a pevně věřím tomu, že budou brzo schopní se postavit na nohy. Je mi to samozřejmě líto, určitě jim napíšu nějakou podporu, protože jsem tam zažil jednu z nejhezčích akcí. Tým je fantastický, klienti fantastičtí a majitelé úplně perfektní, takže je mi tohle hodně líto,“ okomentoval situaci Paulus.

Majitelé, manželé Klausovi, počítají s tím, že restauraci opět otevřou. „Je to obrovská škoda. Strávili jsme tady pět let práce, nejhorší byly první tři. Lidsky je to obrovský malér i pro naše hosty i pro naše kolegy z týmu, protože se to stalo před sezónou. Ale máme kolem sebe partu skvělých lidí, tak to zkusíme snad ještě do pololetí dát do pořádku. Ale zatím je to všechno předčasné, ještě jsme ani nebyli uvnitř. K příčině mohu s jistotou říct, že to nebylo cizím zaviněním,“ sdělil Deníku Marcel Klaus.

Pokud by byla vyhlášena sbírka, hodlá ji podpořit Lukáš Hejlík, který je známý svým cestováním po restauracích v celé ČR, jež shromažďuje následně ve své Gastromapě. „Mrzí mě to, navíc je to již druhý podnik z mých oblíbených, mám je oba dva v knize, na Selský dvůr Daňkovice jsem sbírku prosdílel a vybralo se 600 tisíc jen přes Gastromapu, tak držím palce i restauraci Angusfarm. Nedávno jsme je chválili v podcastu Velká Žranice, dělají to fakt skvěle, je to katastrofa, mrzí mě to strašně," řekl Hejlík.