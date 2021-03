Cestující v Plzeňském kraji se musí připravit na změny v jízdních řádech ve veřejné dopravě. Zásadní informací pro veřejnost je především změna v přechodu na takzvaný prázdninový režim, která vznikla s ohledem na aktuální opatření vlády nařizující uzavření škol a školských zařízení.

Obecně se omezení pohybu oblasti dopravy od 1. března 2021 nedotkla, žádná omezení nevznikla ani pro dosud využívané školní spoje. Změna nastává ve veřejné linkové dopravě objednávané Plzeňským krajem až nedělí 7. března, kdy veškerá doprava přechází na prázdninový režim a školní spoje jsou zrušeny do odvolání.

„První březnový týden jsme se snažili školní spoje zachovat i přes uzavření škol a školských zařízení, aby lidé na změnu přecházeli postupně a aby byla možnost sladit změny s komplexní změnou v jízdních řádech, která byla na 7. březen plánována,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek. Podle Evy Mertlové, mluvčí Krajského úřadu v Plzni, končí s novými jízdními řády také vlaky sloužící primárně k přepravě turistů, které vzhledem k omezení pohybu obyvatel v rámci katastru obce není možné využívat. Jde např. o spoje Plzeň-Železná Ruda-Alžbětín a zpět. „Tyto spoje by za běžného režimu byly objednány pouze do 14. března a jejich provoz by skončil o týden později,“ doplnil Čížek.