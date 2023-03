Oddělení klinické biochemie (OKB) v Nemocnici PRIVAMED provede ročně více než 2,5 milionů testů. A nejen tím, ale i širokou škálou služeb, protože dokáže přes 200 metod, se řadí mezi největší laboratoře v České republice.

Laboratoře v Nemocnici Privamed. | Foto: Nemocnice Privamed

„Evidujeme ročně 90 tisíc unikátních rodných čísel, která označují vždy jednoho klienta, ale toho někdy nabíráme opakovaně, třeba i desetkrát za rok. Pracujeme s více než 300 tisíci vzorky za rok,“ říká přednosta oddělení klinické biochemie Zdeněk Jeřábek.

Oddělení používá nejnovější metody

Oddělení má velmi široký záběr od základních krevních testů až po vysoce specializované. A aplikuje všechny nejnovější metody do praxe. Nedávno tak rozšířili své portfolio služeb například o vyšetření dalších autoimunitních chorob. Některé rozbory se dělají urgentně a výsledky jsou známy velmi brzy. K tomu slouží analytické modulární sestavy, k nimž v březnu přibyla nová modulární linka pro biochemii a imunochemii. Vysoce specializované testy mohou trvat až 14 dní.

Klientům slouží nová odběrová místnost

Oddělení klinické biochemie zajišťuje odběry krve přímo v Nemocnici Privamed, a to v nových prostorech, které jsou přístupné i zvenku, aniž by klient musel projít nemocničními budovami. Odběrové místo se přestěhovalo do monobloku naproti nové poliklinice. „Funguje všechny pracovní dny a slouží všem zájemcům, včetně samoplátců, i budoucím maminkám, kterým provádíme testy také na těhotenskou cukrovku,“ připomíná Hana Králová, odborný garant a lékařka oddělení klinické biochemie. OKB má síť detašovaných laboratoří včetně odběrových místností v Plzni na poliklinikách Bory, Slovany a Doubravka, mimo Plzeň na poliklinikách v Blovicích a ve Stříbře. Zdravotníci v nich udělají za rok celkem až 60 tisíc náběrů.

Vzorky si svážejí sami

Oddělení zajišťuje i svoz vzorků. „Deset našich aut objíždí spolupracující praktiky, pediatry i specialisty po celém Plzeňském kraji a od nich přiváží vzorky, které u nás analyzujeme. Řidiči jsou moc šikovní a klienti si je velmi chválí,“ připomíná lékařka. A zároveň zdůrazňuje, že velkou pochvalu zaslouží celý tým, ať laborantky, bioanalytici nebo lékaři, kteří jsou garanty odborností - biochemie, hematologie, imunologie a alergologie. Všichni lékaři pracují kromě laboratoře i v odborných ambulancích a poskytují ve svých oborech konzultace. Oddělení klinické biochemie samozřejmě zajišťuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně pro pacienty akutní péče

Průběžné vzdělávání je nutností

Pod oddělení spadá celkem 50 zaměstnanců, ať už na detašovaných pracovištích a včetně už zmíněných řidičů nebo sanitářek. „Nedávno jsme posílili tým o další bioanalytiky,“ uvádí lékařka. Ti musejí mít vysokoškolské vzdělání se zaměřením na chemii a biologii, pak podstoupit akreditovaný kvalifikační kurz pro odborného pracovníka ve zdravotnictví a po něm se mohou přihlásit na specializační vzdělávání v oborech hematologie, biochemie nebo imunologie, které trvá pět let. „Teprve pak se z vysokoškoláků – bioanalytiků stanou odborníci v oboru a mohou pracovat samostatně. Při studiu je nutné pracovat v laboratoři,“ popisuje náročnost Hana Králová. Dodává, že atestace jsou podobné jako u lékařů. Průběžně vzdělávat se musí všichni zaměstnanci laboratoře včetně laborantek. „Laboratorní práce sice není tolik vidět, ale je nesmírně důležitá. Bez ní by to nešlo. Jsme velkým pomocníkem lékařů v diagnostice i léčbě pacientů, vždyť většina rozhodnutí o léčbě je na základě laboratorních výsledků,“ zdůrazňuje Zdeněk Jeřábek.

Elektronická žádanka pro laboratoř OKB je dostupná v celé republice

Od jara oddělení spouští další novou službu, kterou je elektronická žádanka pro privátní lékaře mimo síť nemocnic Privamed dostupná v celé republice. „Je vázaná na lékařskou eZprávu, kterou léta používáme jako elektronický komunikační nástroj,“ upozorňuje Hana Králová.

