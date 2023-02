"Je to bezva. Nejsou tady návaly, takže si skvěle zajezdíme, nemusíme čekat ve frontě. Doufám, že ještě sníh připadne a nebude to poslední lyžovačka, to by bylo ještě brzo," řekl jeden z lyžařů Ota Musílek z Klatovska, který přijel i se svými malými dětmi. Ty si nejen zajezdily ve školičce, ale také se pobavily.

Na dojezdu u sjezdovky na Špičáku totiž na děti v sobotu čekal doprovodný program s prasátky Pigy a Lily. S nimi si zatančily, zasoutěžily, byla připravena vystoupení, koncert i drobné odměny. "Jsou krásný, nejvíc se mi líbí Pigy. Má hezkou růžovou barvu a je s nimi sranda," smála se Zuzanka.

Na Železnorudsko mířili lyžaři i do areálů Alpalouka, Nad nádražím, Samoty a Belveder, kde se vlekařům podařilo udržet sjízdné sjezdové tratě.