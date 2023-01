„Plzeňský Prazdroj se během 180 let své existence vždy snažil přinášet inovace, aby mohl poskytovat nejlepší výrobky a služby. Při vaření piva dodržujeme původní receptury i postupy, pro ulehčení práce a hlídání té nejvyšší kvality ale využíváme nejmodernější dostupné technologie, které nám pomáhají při balení našich produktů i v našich skladech. Nový, kompletně automatizovaný sklad je přesně ten případ. Zrychlí procesy, pomůže našim lidem s náročnou prací, a navíc díky použitým technologiím sníží naši celkovou uhlíkovou stopu,“ říká Dragos Constantinescu, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.

Zdroj: Youtube

Nový skladovací prostor stojí přímo v areálu plzeňského pivovaru na ploše 10 000 metrů čtverečních, což odpovídá rozloze 1,5 fotbalového hřiště. Hlavní budovu tvoří opláštěný samonosný regálový sklad, který je díky použité technologii nejmodernějším skladem Prazdroje a jedním z nejmodernějších skladů tohoto typu v Česku. Zboží ze stáčecí linky přepravuje automatický paletový pojízdný systém čítající 28 vozíků, tzv. gondol, které se pohybují po kolejích v celkové délce přes půl kilometru.

Lahve a plechovky si přímo ve skladu převezmou automatické jeřábové zakladače. Ty jsou vybaveny rekuperací a šetří díky tomu elektrickou energii. Unikátní samonosný regálový systém uskladní až 16 000 palet, tedy přibližně 18 000 000 piv. Celková kapacita skladovacích prostor v pivovaru se tak navýšila o více než 20 %. „Díky systému regálů i způsobu přepravy zboží mezi nimi ušetříme nejen prostor a náklady na převoz zboží, ale také snížíme množství vyprodukovaných emisí, což zapadá do naší strategie udržitelnosti. Využití kolejí výrazně omezilo potřebu vysokozdvižných vozíků. Ve skladu je nyní používáme už jen pro samotnou nakládku do kamionů a ty navíc nově místo LPG jezdí na elektřinu. Jen tím ročně nevyprodukujeme přibližně 500 tun CO2,“ říká František Holý, manažer skladů Plzeňského Prazdroje. Do budoucna pak pivovar počítá s umístěním fotovoltaických panelů na střeše budovy, které zajistí až 30 % celkové spotřeby skladu.

Na výjezd jsme připraveni do pěti minut. Hasiči z Kralovic slaví 150 let

Pod zemí jsou zabudované tři retenční nádrže, které zachytí až 838 m3 dešťové vody. Ta by naplnila téměř dva dvaceti pěti metrové plavecké bazény. Pivovar dešťovou vodu znovu využije pro chlazení výrobní technologie ve vedle stojícím pivovaru Gambrinus.

Nový sklad zvýší kapacitu expedice zboží o 50 %. „Díky tomu je nyní možné vyskladnit až 290 palet za hodinu, což odpovídá naložení téměř 9 kamionů. Jsme tak schopní odbavit větší množství závozů a tím rychleji zásobovat naše zákazníky,“ dodává František Holý.