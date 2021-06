Muž, který létá už šest desítek let, podle ústavu nesprávně manipuloval s palivovým kohoutem jedné z palivových nádrží během letu a následně nezvládl nouzové přistání.

Incident se odehrál vloni 5. září. Ultralehké letadlo řídil pilot, jenž zahájil leteckou činnost již v roce 1960 létáním na kluzácích. O pět let později získal kvalifikaci instruktora motorových letounů, v letech 1972 až 2007 pracoval jako dopravní pilot. Ve vzduchu strávil přes 20 000 hodin. V osudný den s ním letěl muž, který v minulosti pracoval v letovém provozu jako mechanik a s pilotem se velmi dobře znal. Vydali se spolu na rekreační navigační let. Po minutí obce Zbiroh pilot podle ÚOZPLN zaznamenal narůstající rozdíl v indikaci množství paliva v levé a pravé nádrži. „Provedl pravou zatáčku o 360° pro srovnání hladin paliva. Protože se situace nezlepšila, pilot zapnul elektrické palivové čerpadlo, zavřel palivový kohout pravé palivové nádrže a pokračoval v letu přímo na letiště Rokycany. Následně začal motor ztrácet výkon a nereagoval na pohyb táhla přípusti. Pilot se rozhodnul provést nouzové přistání do terénu a vysunul vztlakové klapky do polohy na vzlet. Během přiblížení na plochu se motor zastavil,“ konstatuje ve zprávě ÚOZPLN s tím, že poté letoun přelétl vedení vysokého napětí a po tvrdém přistání na čerstvě zoraném poli se převrátil na záda. „Zůstali jsme viset upoutáni v popruzích. Na moje volání spolucestující neodpovídal,“ popsal pilot. Sám utrpěl jen lehké zranění, ale jeho kolega byl v bezvědomí. Utrpěl poranění hlavy, krční páteře, hrudníku a další zranění a po resuscitaci byl letecky dopraven do nemocnice, kde však 4. den po nehodě zemřel. Na smrti měla podle odborníků podíl jak nehoda, tak jeho zdravotní problémy.

ÚOZPLN konstatoval, že pilot sice v některých záležitostech reagoval na kritickou situaci správně, ale udělal i několik chyb. Nezkontroloval před startem stav paliva v jednotlivých nádržích originální mechanickou měrkou, provedl zcela zbytečný manévr zatáčkou o 360° či během nouzového přistání do terénu nezabránil snížení rychlosti pod doporučenou. „Příčinou letecké nehody bylo vysazení motoru z důvodu přerušení dodávky paliva způsobené nesprávnou manipulací s palivovým kohoutem jedné z palivových nádrží během letu a následné nezvládnuté nouzové přistání do terénu,“ uzavřel ÚOZPLN.

„Rokycanští kriminalisté se případem, který prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti, stále zabývají,“ řekla Deníku rokycanská policejní mluvčí Hana Kroftová s tím, že dosud nebyl nikdo z ničeho obviněn. Na základě závěrů ÚOZPLN se dá předpokládat, že brzy bude zahájeno trestní stíhání pilota, jehož tak bude čekat soud.