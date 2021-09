Západočeské lázně by se mohly v následujících měsících ještě hlouběji zapsat do povědomí arabského světa. Kromě nedávné koupě jáchymovských lázní arabským investorem by k tomu mohlo přispět i Expo v Dubaji.

Český pavilón totiž nabídne návštěvu západočeských lázní pomocí virtuální reality. Na Blízkém východě mají lázně nyní vynikající renomé už nyní, světová výstava by ho mohla posílit. „Česká republika je na Blízkém východě dobře známá jako lázeňská a wellness velmoc. Arabští hosté tradičně jezdí do Darkova, Klimkovic, Teplic nebo Jáchymova,“ vysvětluje Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism. „Věřím, že světová výstava EXPO pomůže k dalšímu posílení našich pozic na Blízkém východě. Letošní novinka – získání statutu UNESCO pro tři nejznámější česká lázeňská města pod společnou značkou Great Spas of Europe je skvělou příležitostí,“ doplňuje.

V posledním před pandemickém roce 2019 do lázní přijížděli ze zemí orientu především turisté ze Saudské Arábie. Ubytovalo se jich tu přes šedesát tisíc. Podle agentury Czechtourism patří tato klientela k té, která zůstává na vůbec nejdelší pobyty, průměrně na dvacet dní. To z ní činí lukrativního zákazníka.

Do západočeských lázeňských měst by mohl klienty z arabských zemí podle Hergeta nalákat i fakt, že od srpna vlastní sto procent akcií Léčebných lázní Jáchymov arabský investor. Co to ale bude opravdu reálně znamenat pro město zatím radnice jen odhaduje. „Zatím jsme neměli příležitost s generálním ředitelem lázní hovořit a probrat, jaké jsou výhledy a očekávání. Takže je zatím předčasné dělat závěry,“ říká starosta města Bronislav Grulich. „Podle toho co víme, by měly být lázně provozovány obdobným způsobem jako dosud, což bychom samozřejmě byli jedině rádi,“ myslí si.

Zahraniční klientela je podle starosty pro turistický ruch v zahraničí klíčová a pokud sem začne jezdit více hostů z arabského světa, mohl by to být vítaný zdroj příjmů. Tuzemští návštěvníci kapacitu lázní dlouhodobě nenaplňují. „Minimálně polovina, spíš dvě třetiny návštěvníků jsou cizinci, zbytek Češi,“ popisuje. I kvůli pandemii je nyní turismus v Jáchymově v útlumu. „Ubytovaných tu máme asi dvě desítky lidí ze SRN, deset Arabů. Bohužel se pobyty nadále odvolávají a covid do návštěvnosti stále promlouvá,“ doplňuje starosta.

Město se na možné opětovné nakopnutí turismu i větší zájem nové arabské klientely rozhodlo reagovat a chce navýšit ubytovací poplatek, který turisté městu za každý den ubytování platí. Nyní činí jednadvacet korun. „Nově by to mělo být 35 korun za noc,“ vypočítává starosta. Zatím se jedná o návrh, který není definitivně schválen.

Budou potíže? Lidé na sítích sdílejí obavy

Kromě výhledů na ekonomický přínos se ale objevují i obavy, že vyšší návštěvnost hostů z Blízkého východu by mohla do západočeských měst přinést problémy na poli občanského soužití. „Budou z toho druhé Teplice. Obávám se, aby tu nezačal být nepořádek nebo se neměnil režim lázní, aby odpovídal jejich tradicím. Třeba aby nedošlo na separování návštěvních dnů mužů a žen,“ říká Jaromír Kozel. Na sociálních sítích také lidé sdílejí názory, že by časem mohlo dojít ke skupování pozemků a výstavby arabské vesnice podobně jako v Modlanech na Teplicku. Objevují se také názory, že kvůli tlaku jiné mentality bude nutné měnit městské vyhlášky, třeba ohledně pohybu psů. Bronislav Grulich míní, že obavy z výstavby arabských vesnic nejsou na místě. Zastavitelných ploch má město jen malé množství, s výrazným rozšiřováním lokalit na bydlení nepočítají ani projednávané změny územního plánu.