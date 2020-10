Po čtvrté hodině ranní zazvonil v sobotu budík Františku Spěváčkovi ze Stupna.

Důchodce (i když na to zdaleka nevypadá) vyrazil na směnu k přívozu do Darové. „Musím tady být včas. Nasvítit prám a případně vypumpovat vodu z podpalubí, protože hned po páté hodině míří majitelé permanentek do fabrik na Borských polích. Prý je to pro ně z Radnic nebo Břas časově i ekonomicky výhodnější než po silnici,“ sděloval převozník po rozednění. Společnost mu v tu chvíli dělaly na Berounce jen labutě, ale postupně pasažérů přibývalo. Byli mezi nimi golfisté, kteří se včas objednali v resortu Darovanský dvůr (při nynějších opatřeních mohou hrát jen po dvojicích)a za krásami severu Rokycany vyrážely rodiny s dětmi.

Sluníčko se jen těžko prokousávalo přes mlhu a Spěváček vysvětloval, že vlastně jen zaskakuje za trojčlennou stabilní obsluhu prámu: „Rosťa Kalač, Fanda Triner a Láďa Cajthaml si musí občas vybrat dovolenou, takže se vždycky domluvíme. Každopádně končím ve 12.30, kdy mne střídá kolega a je tady do dvaceti hodin.“

Překonání řeky je vděčným soustem pro znalce techniky. Není to sice příliš složité (elektrická kočka a vodící řetěz), ovšem i tak má přívoz své kouzlo. Zejména od června do září se z jednoho břehu na druhý nezastaví. S dlouho neměnnými cenami, stanovenými provozovatelem, jímž je Obecní úřad Břasy. Dvacet korun za auto a přívěs, deset korun za dospělého pasažéra, stejná mince je za motocykl a děti cestují zdarma. Výhodnější to mají už zmínění majitelé předplacených lístků

Berounka je až na výjimky rájem pro vodáky. „Klidná a mírumilovná řeka, která však při povodních nebo dlouhotrvajících deštích dokáže pozlobit,“ sděloval převozník. Počet jízd během šichty si prý nezaznamenává, ale odhaduje to na čtyřicet až padesát přejezdů řeky. Nedávno s ním třeba cestovala početná skupina motorkářů, která se loučila se sezonou.