Není sám, kdo se poslední dobou marně snažil ušetřit za rakev. Podle Deníkem oslovených zástupců pohřebních služeb z kraje totiž nejlevnější rakve nyní nejsou k mání. Ale i výběr z těch dostupných je velmi omezený.

„Stejně jako ostatní pohřební služby pociťujeme i my nedostatek rakví. Normálně jich nabízíme 21 typů a navíc ještě rakve atypické, dělané na zakázku. Teď ale máme jen tři druhy, které můžeme pozůstalým nabídnout. A to ještě díky tomu, že s dodavatelem máme nadstandardní vztahy a minulý týden nám dodali padesát kusů. Slíbeno máme ještě dalších padesát, ale to už je z jejich rezerv,“ řekl Peter Pošefka, šéf Technických služeb města Klatov, pod které spadá tamní pohřební služba a krematorium. Podle něj se dá očekávat, že se problém nedostatku rakví bude ještě zhoršovat. Zatímco plzeňská pohřební služba Pieta se k tématu odmítla pro Deník vyjádřit, majitel sušické pohřební služby Miroslav Adámek se svým klatovským kolegou souhlasí. „Výrobci rakví nestíhají vyrábět v takovém množství, jaké by bylo potřeba. Oni dělají, co můžou, ale prostě to nestačí, každý vidí, jaký je nárůst zemřelých,“ uvedl Adámek. Ani on a jeho zaměstnanci nyní nemohou pozůstalým nabídnout nejlevnější bezobřadové rakve a výběr z ostatních je značně omezený. „Někteří pozůstalí situaci chápou, ale někteří s tím mají problém. Ono je to dáno i tím, že lidé jsou ze současné situace vystresovaní, podráždění,“ dodal Adámek.

Pohřebním službám nekomplikuje nyní život jen nedostatek rakví a velké množství posledních rozloučení. Situaci jim ztěžuje i fakt, že zemřelí s covid-19 jsou uloženi ve dvou igelitových pytlích, navíc s dezinfekcí. Je to znát i při spalech, kdy jde z komínů krematorií černý kouř. „Lidé nám píší, nelíbí se jim to, ale u nás je vše v pořádku. Vloni byla u nás celková generálka kremační pece a letos v únoru jsme úspěšně absolvovali všechny zkoušky včetně emisních. My s tím bohužel nic nenaděláme,“ řekl Pošefka a dodal, že nejde jen o spalování mrtvých ve dvou pytlích. Značné komplikace do budoucna přinese i jejich pochovávání do země. „Rozklad bude trvat desítky let a nebude tedy možné tělo po dvaceti letech vyndat a dát na určené místo, aby se mohl pohřbít někdo další. V tomto případě nebudou ostatky rozložené,“ vysvětlil Pošefka.