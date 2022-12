Do pěti let by měl být zrekonstruovaný objekt bývalých městských lázní na Denisovo nábřeží, které letos v říjnu koupil Plzeňský kraj. Mimo jiné by zde měly vzniknout výstavní plochy i depozitáře pro Západočeskou galerii v Plzni, jejíž pracoviště se měla původně přestěhovat do lokality U Zvonu. Ze stavby úplně nové budovy ale sešlo, když kraj naplánoval přesun galerie do lázní.