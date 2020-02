Řeka Vydra dosáhla prvního povodňového stupně po 18. hodině, po 20. hodině už přesáhla druhý povodňový stupeň. Prvního stupně dosáhla v té době i Otava v Rejštejně a po 21. hodině překročila o ona druhý povodňový stupeň. Na prvním stupni je po 21. hodině také řeka Křemelná a Otava v Sušici.

Dle předpovědi by měla Vydra kulminovat během noci z neděle na pondělí mezi prvním a druhým povodňovým stupněm. "Otava v Sušici by měla kulminovat v pondělí brzo ráno nad 1. SPA. V pondělí také čekáme vydatné srážky, které ale budou v nejvyšších polohách postupně přecházet do sněžení a proto se tyto srážky projeví pouze menší vzestupy nebo jen zpomalením poklesu hladin řek," informoval v rámci výstrahy Český hydrometeorologický ústav.