Tomáš Dvořák (*1956) nastoupil do plzeňského Divadla Alfa v roce 1979 jako loutkoherec. Postupně se začal zabývat i režií a v roce 1991 se stal uměleckým šéfem Alfy. Cíleně pracuje s odkazem starých českých loutkářů a rozvíjí ho moderními divadelními přístupy.

Jeho inscenace jsou žádané na festivalech doma i v zahraničí a řadu z nich zdobí mnoho cen, například Jéminkote, Psohlavci, James Blond nebo nejslavnější z nich Tři mušketýři, kteří objeli svět a nasbírali více než dvě desítky cen. K žádaným a ceněným inscenacím patří také trilogie Johanes Doktor Faust, Don Šajn a Jenovéfa, současné zpracování tří nejznámějších her lidových loutkářů. Velké uznání přinesly Dvořákovi také inscenace Bezhlavý rytíř, Alibaba a čtyřicet loupežníků nebo Krásný nadhasič, které realizoval v Naivním divadle Liberec. Právě klíčové inscenace, které Tomáš Dvořák vytvořil v Plzni a v Liberci, proslavily po roce 2000 české loutkářství v zahraničí. Po určitém útlumu oboru v porevoluční době to byli právě Tomáš Dvořák a Josef Krofta, kteří znovu otevřeli českému loutkářství dveře do světa. Loni Tomáš Dvořák obdržel také Uměleckou cenu města Plzně za celoživotní dílo a vstoupil do síně slávy města.

Letošní Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury získalo kromě Tomáše Dvořáka dalších sedm osobností. Patří mezi ně například spisovatel Michal Ajvaz, hudebník Jiří Tichota ze Spirituál kvintetu nebo in memoriam filmový režisér Miloš Forman.

„Jedním z nejnovějších kousků Tomáše Dvořáka pro Divadlo Alfa je inscenace Pozor, Zorro! plná loutkových kouzel a skvělé mexické hudby. Brzy se na ni budete moci podívat online v přímém přenosu, který pro diváky chystáme,“ zve na divadelní představení ředitel Divadla Alfa Jakub Hora. Záznamy dalších inscenací režírovaných Tomášem Dvořákem jsou ke zhlédnutí na YouTube kanále Alfa zírá, který divadlo otevřelo už během první vlny koronavirové krize.