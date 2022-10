Od 3. do 14. října totiž bude částečně omezen provoz v různých částech dálnice D5, a to v úseku mezi kilometry 88,5 – 131,4. "Ve zmíněných termínech dojde ke krátkodobému uzavření jednotlivých jízdních pruhů ve vybraných úsecích a doprava bude svedena vždy pouze do jednoho jízdního pruhu," uvedl mluvčí Ředitelství silnici a dálnic Adam Koloušek.