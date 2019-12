V novém mýtném systému, do kterého by se měli dopravci zaregistrovat nejpozději v sobotu 30. listopadu, bylo k včerejšímu dni registrováno 300 tisíc nákladních vozidel. Dva dny před startem nového mýta tak stále zbývá zaregistrovat více než třetinu aut pravidelně projíždějících Českem.

Kvůli pomalým registracím očekává policie kolony u hraničních přechodů po celé republice. Někde mohou fronty kamionů dosáhnout až několika kilometrů.

V Plzeňském kraji budou hlídky policistů posíleny hlavně na Folmavě a Rozvadově. „Dopravní policisté zde budou dohlížet na bezpečnost a plynulost dopravy,“ informovala policejní mluvčí Martina Korandová.

Dopravci z Tachovska se v této souvislosti domnívají, že na Rozvadově je dostatek odstavných ploch pro kamiony, větší dopravní komplikace očekávají spíše na Folmavě.

Průjezdnost hranic se bude policie snažit zajistit autům, která mýto nepotřebují, již od sobotního rána až do odvolání. „Dohlížet budou především na to, aby kamiony nestály na dálnici tam, kde nemohou,“ doplnila mluvčí. Do nového mýtného systému se mo-hou dopravci re-gistrovat čtyřmi způsoby. Nejsnadnější je úhrada vratné kauce po internetu, kdy po zaplacení přijde dopravci nová palub-ní jednotka poštou.

„Dopravce lze zaregistrovat na čerpacích stanicích nebo na jedné z patnácti regionálních poboček hospodářské komory. Registraci za něj může provést také některý z vydavatelů tankovacích karet, typicky CCS platebních karet, poslední mož-ností je registrace na webu www.mytocz.eu,“ vysvětlil Miroslav Beneš, mluvčí firmy CzechToll, která nové mýto provozuje. „Zahraniční dopravci se zatím neregistrují v takovém počtu, v jakém by-chom potřebovali. Nechávají to většinou až na první cestu do Česka a pak to řeší až na prvním obchodním místě, kterým je typicky benzina. Zde předloží velký nebo malý technický průkaz, obsluha jej projede skenerem, zaplatí zálohu za palubní jednotku a pokračují dál,“ popsal dále Beneš, podle kterého bude posílena kapacita obchodních míst, kde bude možné palubní jednotku zakoupit.

„Na hranicích jsme připraveni registrovat až 15 tisíc aut ze zahraničí za den,“ dodal.