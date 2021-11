V mlhavém sobotním ránu u něho začaly už 32. oslavy Dne veteránů. Představitelé města, s nimi zástupci ambasád USA i Ruska nebo krajského vojenského velitelství v Plzni si zde připomněli oběti novodobých světových bitev.

„Stejně jako v loňském roce se to neobešlo bez problémů. Byli a jsme v kontaktu s hosty ze zámoří, kteří jsou dislokováni na základně v německém Vilsecku. Začátkem týdne to ještě vypadalo nadějně, jen že covidová situace se i za hranicemi znatelně komplikuje a musíme vzít na vědomí omluvu našich přátel,“ sdělila starosta Václav Kočí.

Po položení věnců a kytic u pomníku následoval obdobný akt před pamětní deskou na budově radnice. Na obou místech u toho byla početná kolona historické techniky. Postarali se o to nadšenci v dobových uniformách a v perfektně udržovaných strojích, kteří zvládli nelehký sobotní itinerář. Dopoledne se z Kříší vydali přes Břasy do Borku a na Masarykovo náměstí do Rokycan, aby se vrátili zpět do Břas, kde položili květiny k pomníku Viktora Waidlicha a Aloise Soukupa. Už bez této početné skupiny nadšenců se odehrála třetí zastávka. Před polednem u pomníku generála Pattona v sousedství dýšinské devítiletky.

Den veteránů si připomínají Rokycany od roku 1990. Velvyslankyně USA Shirley Temple Black byla tehdy fascinována atmosférou květnových oslav a od pocitů nebylo daleko k činům. Do okresního města se od té doby každoročně sjížděly desítky příslušníků evropské sekce armády USA. S banketem, mší a závěrečnou přehlídkou výcviku v centru města. Už loni však koronavir vystavil červenou takovému scénáři…