Romští uprchlíci, kteří byli ubytovaní ve Strašicích na Rokycansku, se museli odstěhovat. K původně ubytovaným třem desítkám matek s dětmi se totiž nekontrolovatelně začaly přidávat další skupiny Romů. V bývalé škole jich nakonec bylo kolem stovky. Majitel objektu tak situaci nezvládal koordinovat a poprosil o pomoc Plzeňský kraj, jehož vedení přemístilo část utečenců na Tachovsko, zbytek vlakem do jiných regionů.

„Důvody našeho počínání byly ryze humanitární, jenže pak se to zvrhlo. Zpočátku skutečně dorazily jen matky s dětmi, ale po nich další desítky krajanů,“ připustil majitel bývalé školy u strašického kostela Josef Rendl.

V obdobném duchu se vyjádřil starosta obce Jiří Hahner. „Po ruské invazi na Ukrajinu jsme také zde přijali několik rodin, a to stylově v Muzeu Středních Brd. Jenže bylo to o něčem jiném. Maminky měly tehdy chuť hledat si práci a byly přitom v řadě případů úspěšné. Nynější skupina se však vymkla kontrole, přestože jsem ty první nechal prolustrovat našimi strážníky,“ popsal starosta.

Objekt přitom nebyl dimenzovaný ani připravený na dlouhodobější pobyt více než stovky lidí a nervózní už začínali být i starousedlíci. "Hluk, nepořádek, ale i drobné krádeže. To nás nenechávalo v klidu," vyjádřil se jeden ze sousedů.

Starosta Hahner doplnil, že následně však strážníci začali hlásit, že se skupina běženců neustále rozrůstá. To potvrdil také hejtman Rudolf Špoták. „Majitel poskytl objekt v dobré vůli, situaci ale už bohužel nebyl schopný kontrolovat. Jezdil tam v rámci možností zhruba třikrát týdně, zda uprchlíci něco nepotřebují. Kdykoliv tam ale přijel, nalezl tam i 20 lidí navíc. Proto se obrátil na nás,“ řekl Deníku hejtman s tím, že kraj Romy vystěhoval a po vzájemné dohodě ukončil s majitelem staré školy spolupráci.

Objekt už je nyní vyklizený a třicítka Romů, kterou ubytoval kraj, získala přístřeší v Nových Domcích u Rozvadova na Tachovsku. „Tam jsme ubytovali osoby, které se registrovaly v krajském asistenčním centru. Zbytku, zhruba osmdesáti ukrajinským Romům, jsme nabídli, že je převezeme do Rokycan na vlakové nádraží. Odtamtud putovali do zpět na Ukrajinu nebo do míst, kde jsou registrováni a kde mají nahlášené ubytování, což byla ve velké míře Bělá, Jezová (Mladoboleslavsko pozn. red.) a Vyšní Lhoty (Moravskoslezsko pozn.red.),“ informoval Rudolf Špoták.

Podle něj začínají v regionu docházet ubytovací kapacity, nicméně se daří najít pro uprchlíky vhodné kapacity. „Větší problém však vidím právě v kočujících skupinách Romů, z nichž 90 procent převezme dávky a poté zmizí. Ale to není jen problém našeho kraje, ale celé republiky,“ upozornil hejtman. Dodal, že v kraji se nachází dalších 80 Romů. „Z toho padesát jich je v plzeňském Pekle a dalších třicet je ubytováno v Rokycanech. Běžence prověřujeme, zda nemají dvojí občanství a podle toho budeme postupovat,“ uzavřel hejtman.