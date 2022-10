Podle Martina Kaufnera z Kolowratových sadů u Přimdy na Tachovsku se náklady meziročně zvýšily až o 30 procent. „Zdražily se nejen energie, ale také hnojiva, chemikálie, práce a další. Navíc ani nevíme, zda se nás bude týkat nějaká podpora od státu a pokud ano, tak v jaké míře,“ popsal vedoucí sadů. Úrodu jablek Kaufner odhadl na 2400 tun a podle něj jde podnik do rizika tím, že část ovoce uskladní chlazením, které se kvůli vysoké ceně elektřiny značně prodraží. „Navíc nás, sadaře, drtí jablka z Polska. Polská vláda totiž pěstitele velkoryse dotuje a řetězce jejich ovoce nakupují ve velkém za lacino. Když vidím, že v supermarketu stojí kilogram odrůdy šampion 12,90, odhaduji, že ho řetězec od Poláků koupil třeba za 3 až 3,50. Tomu absolutně nemůžeme konkurovat,“ neskrýval rozhořčení Martin Kaufner.

Kolowratovy sady totiž valnou část produkce prodávají právě do velkých obchodů. Poznamenal, že přímým zákazníkům se v Kolowratových sadech prodá jen zanedbatelné procento jablek. „Nejhorší na tom je, že od jistých lidí pak v médiích slyšíte, že když nebudou česká jablka, brambory a další, tak se to prostě doveze. To je nemyslitelné,“ dodal.

Podle něj tak mnoho sadařů jablka raději nechá spadat a posléze je dá do výkupu na průmyslové zpracování. „O samosběru neuvažujeme. Obáváme se, že by nám lidé stromy polámali a také by se nám tím zrušil prodej ve dvoře. Sklízet se nám vše ale při těchto výkupních cenách také nevyplatí,“ sdělil Martin Kaufner.

Vysoké ceny energií a zahraniční konkurence dělá problém také Sadům Schwarz Vranov v Břasích. „Ceny za zaskladnění jablek letí o stovky procent nahoru, nárůst u energií je o 500 procent. Kvůli nízkým cenám v obchoďácích mnoho sadařů nechce ovoce skladovat, tak ho prodává na trh pod cenou, aby nezůstalo ve skladech a nemuselo se chladit,“ řekl majitel firmy Richard Schwarz.

Vranovským sadům podle něj nepomohlo ani zastropování cen. „I tak zaplatíme mnohonásobně více. Vůbec nevíme, co bude a ani výhled není dobrý,“ konstatoval Schwarz. V jeho sadech už se sklidily dvě třetiny úrody, část však půjde k průmyslovému zpracování. „Uskladňovat budeme jen ta jablka, u kterých je potenciál, že jejich cena bude růst,“ doplnil Richard Schwarz.

Martin Kaufner dodal, že obchody už také nevykupují některé odrůdy. „Třeba idared. Ta prý ztratila kupní sílu. My ji však v naší staré výsadbě máme opravdu hodně. Tuto část sadů budeme proto příští rok likvidovat.“

Sadařům by pomohlo, aby lidé nakupovali české zboží. „Zachrání nás, když lidé budou číst zemi původu a nakupovat tuzemské produkty. Naše ovoce je kontrolované a rozhodně kvalitnější,“ konstatoval Kaufner. „Všichni budeme vděční, když si lidé najdou svého sadaře, stejně jako mají třeba svého řezníka,“ přeje si Richard Schwarz.

Ovocnáři mají z budoucnosti dle Agrární komory oprávněné obavy. Na evropském trhu se hromadí přebytky levného a předotovaného ovoce z jiných zemí Evropské unie, které před válkou na Ukrajině směřovaly na východ a nyní jsou dováženy do Česka. Další redukci ovocných sadů mohou přinést také avizované změny rozdělení zemědělských dotací pro roky 2023 až 2027. „Ovocnáři budou donuceni své ovocné stromy vykácet, pozemky vyklučit, zorat a přeměnit na pole, kde místo ovoce raději budou pěstovat řepku a obilí, protože se zkrátka musejí chovat ekonomicky,“ vysvětlil prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.