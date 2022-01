„Když jsem se narodila, máma mě hned dala do ústavu. Do tří let jsem byla v dětském domově, pak si mě vzala rodina z Moravy, kde jsem žila donedávna. Pak mi to s nevlastními rodiči úplně neklapalo, tak jsem se odstěhovala. Teď jsme s přítelem Jiřím v Praze,“ popsala stručně Deníku svůj život mladá žena, která přišla na svět v srpnu 1999. Z rodného listu ví, že rodiče se jmenovali Renata a Ján, oba byli narození v roce 1966 v okrese Prešov a bydleli tehdy v Plovární ulici na Jižním Předměstí v Plzni.

Dívka se dozvěděla, že má osm sourozenců, ale alespoň nějaké informace má jen o jednom. „Když jsem ještě bydlela na Moravě, tak mi sociálka dala e-mail na bratra Ernesta. S tím jsme si psali, ale před několika lety se odmlčel,“ líčí Sára. Dodává, že až vloni na Vánoce od něj dostala přání. Jí se ho zpět ale zkontaktovat nepodařilo. „Vůbec netuším, kde může být, bojím se, že je vážně nemocný,“ stýská si dívka.

Vůbec nic kromě jména netuší o svém otci. „O mámě vím jen to, že se na mě vykašlala. Zkoušela jsem ji hledat na internetu, ale našla jsem jen, že něco provedla, tedy jestli je to vůbec ona. S ní jedinou se vidět nechci,“ uvedla Sára. Deník po Sářině matce pátral a vše včetně jména a data narození bohužel skutečně nasvědčuje tomu, že jde o ženu, která byla v minulosti opakovaně soudně trestána, mimo jiné za loupež, kuplířství či krádeže. Její stopa končí v roce 2013 v Železné Rudě a není vyloučeno, že je dnes v Německu, kde měla tehdy přítele.

Sára Kotlárová a dopis od jejího bratra Ernesta, který dívku přiměl k pátrání. Je evidentní, že za mladíka ho psal někdo jiný, on jen udělal malůvku a E.Zdroj: archiv S. Kotlárové

To u Ernesta byl Deník úspěšnější a podařilo se vypátrat centrum sociálních služeb ve středních Čechách, kde mladík je. Sáře Deník předal ve středu kontakty. „Jsem moc šťastná. Hned tam zavolám a jak to půjde, se tam s přítelem rozjedeme na návštěvu,“ radovala se Sára. Po své biologické rodině ale chce pátrat dál. „Jestli má někdo informace o mých příbuzných, budu moc ráda, když se mi ozve na mail sara.ovesna@seznam.cz. Je to pro mě velice silné. Rodina je přece na prvním místě a já bych je moc ráda poznala,“ říká Sára s tím, že by ráda prožila příběh jako hlavní hrdinka filmu October Baby. To je dívka, která v 19 letech zjistí, že byla adoptována poté, co přežila matčin pokus o potrat. A vydá se hledat svoji biologickou matku.