Kromě sběrných dvorů mohou Plzeňané využívat i sběrná místa, která se nachází v okrajových částech města. Tam mohou odkládat nejrůznější druhy odpadu z domácnosti, jako objemný odpad či bioodpad. Nově má jedno z nich vyrůst na Valše. Obyvatelům se však nelíbí jeho umístění.

„Osadní výbor chce vybudovat sběrné místo tam, kde s tím místní nesouhlasí – před bytovkami a rodinnými domy. Lidé tam budou muset čichat smrad, který povane z bioodpadu,“ stěžuje si Zdeněk Šulc, iniciátor petice proti výstavbě a obyvatel Valchy. „Valchu obývá zhruba 1500 lidí. Dvě petice, které proti výstavbě už vznikly, podepsalo přes 200 místních. Třetí městský obvod nám sdělil, že místo zapáchat nebude,“ dodává Šulc.

Centrální městský obvod už výstavbu zahájil. Do provozu by sběrné místo mělo být uvedené v polovině prosince. „Rozhodující je pro mě stanovisko osadního výboru, který jednomyslně uvedl, že chce, aby stálo tam, kde bylo vyprojektováno. Představa, že tam vznikne velký sběrný dvůr jako na Jateční nebo v ulici Edvarda Beneše, je naprosto mylná,“ říká I. místostarosta plzeňského centrálního obvodu Petr Baloun. Podle něj se celá záležitost příliš démonizuje. „Není pravda, že sem budou jezdit lidé z širokého okolí – stejné sběrné místo funguje v nedaleké Lhotě, Liticích nebo Radobyčicích. Proč by kdo jezdil na Valchu z okolních lokalit sem cosi ukládat? Bavíme se o ryze lokálním místě, kde budou stát dva kontejnery – jeden na bioodpad a jeden na velkoobjemový odpad. A vedle toho budou kontejnery na tříděný odpad, použitý textil, elektrošrot a malé kovové věci,“ tvrdí Baloun. „Někteří lidé požadovali zastavení výstavby, ale i soudně to bylo zamítnuto. Celá záležitost byla pečlivě prozkoumána a nebylo shledáno pochybení,“ dodává.

Podle předsedkyně osadního výboru na Valše Libuše Hubáčkové se místní zápachu bát nemusí. „Nebude to žádná kafilérie. Na zápach jsem se informovala ve Lhotě a v Malesicích, kde je bio kontejner hned u úřadu, a bylo mi potvrzeno, že místo nesmrdí. Sběrné místo navíc musí být vystavěné právě zde – na Valše totiž není žádný jiný městský pozemek, kde by mohlo vzniknout,“ říká Hubáčková.