Skupina několika útočníků na něj podle očitých svědků začala u autobusového nádraží nejprve pokřikovat v době, když telefonoval se svým známým. Pak už došlo k samotnému napadení, ze kterého si takřka nic nepamatuje. V nemocnici skončil se silným otřesem mozku, tržnými ranami na obličeji a dalšími pohmožděninami. Napadeným je šéf sokolovské záchranné služby, který v kraji zachraňuje životy už více než dvacet let. Teď šlo o život i jemu.

Po incidentu mu zmizely klíče od domu a mobilní telefon. „Útok byl opravdu brutální. Doslova mu skákali po hlavě,“ řekl Deníku další ze svědků, který chce zůstat také v anonymitě.

Napadený zůstal v centru Kraslic ležet v tratolišti krve. Jeho manželka, které je také dlouholetou záchranářkou, mu poskytla první pomoc o nechala ho odvést do nemocnice. „Byl zmatený a zprvu nevěděl, co se stalo. Hlavu měl celou od krve. Má výpadky paměti. Jsem otřesená z toho, co se stalo,“ řekla.

Muž se podrobil vyšetření mozku. To ukázalo na zhmoždění mozku a lékaři ošetřili hned několik tržných ran na hlavě. Policie začala případ intenzivně vyšetřovat. V Kraslicích měla k dispozici hned několik záznamů z bezpečnostních kamer. Pachatele seji podařilo zadržet ještě v ten samý den kdy k napadení došlo. „Má na hlavě doslova obtisknutou stopu od boty a mnoho dalších pohmožděnin. Měl velké štěstí, že vůbec přežil,“ míní další ze známých napadeného. „Je to něco nepochopitelného, že jdete domů a z ničeho nic vás napadne skupina agresorů, proti které se nemáte šanci bránit. Petr, který prakticky denně pomáhá zachraňovat životy, se sám bohužel dostal do situace, kdy šlo o život jemu samotnému,“ dodal.

„V neděli 14. června letošního roku měla krátce po půlnoci v Kraslicích trojice mužů po předchozí slovní rozepři fyzicky napadnout čtyřiačtyřicetiletého muže, který musel být po útoku hospitalizován v nemocnici. Trojici mužů policisté ještě téhož dne zajistili a převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví. Případem se intenzivně zabývají sokolovští kriminalisté,“ řekl mluvčí policie Jakub Kopřiva.