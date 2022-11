V Domažlicích, Klatovech, Přešticích i Plzni ho čekaly davy fanoušků, na nádvoří Prazdroje se fronta na jeho podpis táhla až před bránu pivovaru. Neváhali přitom dorazit ani příznivci z Brna, Zlína či dokonce ze Slovenska. Taková účast na setkání, jehož se zúčastnili také Atalayova dcera Amira, která rovněž v seriálu hrála, a Bohdan Tůma, jenž Semira dabuje v české verzi, šestapadesátiletého herce zaskočila, jak přiznal v rozhovoru.

Jak si užíváte přivítání vašimi fanoušky na západě Čech?

Je to neuvěřitelné, kolik lidí se o mě a moji práci zajímá. Něco tak velkého jsem nečekal, je to překvapení.

Jaký je váš vztah k České republice?

Vždy, když sem přijedu, tak se tady cítím skvěle. Nevím, čím to je, nedokážu pojmenovat, z čeho ten pocit pochází. Je to pravděpodobně lidmi, kteří tady jsou, ta atmosféra je opravdu neuvěřitelná.

Je vám tedy české publikum víc nakloněné než v jiných zemích?

Ano, je to tak. Je to možná způsobené tím, že tady seriál běží v televizi každý den. I když to člověk třeba rád nemá, tak se tomu asi nevyhne.

Se Semirem jste strávil už šestadvacet let. Jaký k němu máte vztah?

Mám ho samozřejmě rád. Nedokážu jeho postavu přesně popsat, ale kdybyste se zeptal na nějakou situaci, dokázal bych říct, jak by se on zachoval.

Proměnila se během té dlouhé doby nějak jeho postava?

Samozřejmě zestárl (smích). Jeho principy se ale nijak nezměnily.

Jak se vám v seriálu hrálo s vaší dcerou, která vašeho potomka představuje i v seriálu?

Velice dobře, hrál jsem s ní rád. I když má svou hlavu a dělá si vše po svém. Je mezi námi určité spojení, je to pro nás přirozené, a musí to tak být i pro diváky. V podstatě ani nehrajeme.

Vašimi koníčky jsou adrenalinové sporty, pomohlo vám to při natáčení?

Hodilo se mi potápění a bojové sporty, problém jsem neměl ani s výškami, protože z nich nemám strach. Na adrenalinových sportech je pro mě důležitý ten jediný moment, kdy víte, že třeba za chvíli budete skákat, a na nic jiného se nesoustředíte. V tu chvíli tam prostě nic jiného není. Ale také rád vařím, spíš to tedy zkouším a někdy to úplně nevyjde. A s řetězovou pilou vyřezávám různé sochy.

Seriál je plný honiček a bouraček. Kolik aut jste vlastně za natáčení rozbili?

Mohlo to být i sedm, osm, deset za epizodu. Záleželo, jaký díl jsme točili, jestli tam třeba byla nějaká hromadná bouračka.

Jak to vypadá s budoucností seriálu? Proslýchá se, že končí…

Seriál jako takový už netočíme. Ale natočili jsme tři devadesátiminutové filmy, které uvede příští rok RTL. Stanice to samozřejmě bere jako byznys, pokud budou snímky úspěšné a diváci je přijmou, budeme natáčet dál.