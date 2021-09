Kurz je čtyřdenní a podle spoluorganizátora Karla Zahuta z Městské policie Plzeň je jeho úkolem ukázat lidem, zda jsou schopni se ubránit nebezpečí. "Důležité však je, aby se problémům snažili předcházet, než aby jim šli naproti," zdůraznil Zahut.

Účastníky kurzu motivujeme, aby byli neustále v pozoru a snažíme se jim nesdělovat přesný program předem. Neví, co se bude dít, co je bude čekat a my s nimi hrajeme hry, které modelují reálné situace, do kterých se mohou v běžném životě dostat," vysvětlil spoluorganizátor.

Kurzu na Srní se zúčastnil pan Pavel Vohlídka z Plzně. "Bylo to báječné. Dozvěděli jsme se nové věci, o kterých jsme neměli ani ponětí, jako například informace o sebeobraně, její postupy a strategii. Atmosféra byla uvolněná. Získané zkušenosti předáme dál, jak budeme moci a doufejme, že je nebudeme muset použít," řekl s úsměvem Plzeňan.

Projekt prevence kriminality Nedám se vychází z uceleného vzdělávacího programu, který město Plzeň pořádá už od roku 2015. "Jako první stupeň tohoto programu je plzeňská Senior akademie a v rámci něj se snažíme seniorům předat základní informace ohledně aktuálního trendu kriminality na území města Plzně. Seznamujeme je s tím, jak mohou poskytnout první pomoc, jakým způsobem se bránit šmejdům, jak postupovat při mimořádných nebo krizových situacích," vyjmenoval Zahut.

Další turnus bude pokračovat v polovině září.