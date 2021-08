Černobílé kousky vznikly ve 20. a 30. letech minulého století. Zachycují nejenom interiér památky, ale také různé společenské události. „Jsou na nich třeba dožínkové slavnosti, zavěšování zvonu i střípky z obyčejného života. Dosud snímky nikdo neviděl, protože byly pouze na skleněných negativech. Až kvůli nám se digitalizovaly a vytiskly, což je úžasné,“ zhodnotila jedna z iniciátorek akce Eva Vondrašová.

Exponáty jim zapůjčil Státní oblastní archiv v Plzni a pocházejí z fondu šlechtického rodu Coudenhove-Kalergi. „Fotografie možná pořídil poslední majitel zámku Hans. Je na nich často jeho dcera Marie Elekta,“ řekla.

Výstava však obsahuje desítky dalších zajímavých snímků, jež zobrazují například osudy tamější židovské komunity či proměnu města a jeho památek. „Nejstarší kousek je z roku 1902 a ukazuje kostel, který měl tou dobou ještě dvě věže. Jedna z nich byla později stržena,“ nastínila Vondrašová s tím, že cenný materiál jim poskytli také rodáci, mezi jinými i sběratel Jaroslav Böhm.

Návštěvníci si mohou prohlédnout rovněž obrazy a další předměty, které dříve byly na poběžovickém zámku a Národnímu památkovému ústavu se je podařilo zachránit před zkázou. „Místní nám zase přinesli kalamáře, ručně vyráběný kočárek nebo lahve z pivovaru Pivoň,“ vyjmenovala Vondrašová.

Výstava v tamější obřadní síni trvá do 26. srpna. Otevřena je od pondělí do pátku mezi 8. a 17. hodinou, o víkendu od 9 do 16 hodin. Polední přestávka je vždy od 12 do 12.30.