Pokyny od ministerstva k otevření škol se v současné době prokousávají ředitelé základek a mateřinek. Právě žáci prvního stupně základních škol a předškoláci by se měli od pondělí 12. dubna podle rozhodnutí vlády navrátit do lavic. Ve školách však bude nastavena rotační výuka, třídy se tam budou střídat po týdnech.

Školy budou muset navíc zorganizovat také testování žáků dvakrát týdně. Testovací sady dorazily do Plzeňského kraje v úterý ze Státního skladu hmotných rezerv v Sedlčanech. „Od středy je rozvážejí hasiči,“ informovala mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová.

Stohy papírů

Zoufalí z příprav jsou na základní škole v Klatovech v Tolstého ulici, především proto, že podklady dostali o týden později, než měli. „Teď máme před sebou haldu asi 150 stránek materiálů, které dnes ráno přišly do datové schránky. Čekali jsme na ně, ale kvůli zásahu pana premiéra jsme je dostali o týden déle. Takže máme na přípravu méně. Usilovně tak čteme, děláme si poznámky. Z toho pak budeme připravovat kuchařku, podle které budeme od pondělí fungovat,“ řekl ředitel školy Vítězslav Šklebený.

I testování bude dle jeho slov náročné, protože se na něj rozchází pohled vlády a pohled rodičů. „Máme nějaké povinnosti dle materiálů, které nám přišly, a pak jsou odlišné představy rodičů o tom, co s jejich dítětem máme právo ve škole dělat. Stáváme se třecí plochou mezi nařízením a představami rodičů,“ dodal Šklebený.

V domažlické škole, jež sídlí v ulici Msgre B. Staška, plánují testovat ve volných učebnách. „Máme velkou budovu, takže problém s místem oproti ostatním neřešíme. Po odběrech půjdou děti do svých tříd. Pokud bude někdo z nich pozitivní, musíme ho poslat ještě na PCR test,“ nastínil tamější ředitel Karel Štípek. Ten do každé třídy pošle tři až čtyři dospělé, kteří budou při odběru z přední části nosu asistovat. „Není to nic složitého a nebezpečného,“ doplnil.

Rotační forma výuky se v tomto případě týká 200 žáků. Vztahuje se na ně, stejně jako na ostatní, povinnost nosit roušky. „Už na podzim toto nařízení děti zvládaly dobře. Jsou na ústenky zvyklé. Pokud se rodiče rozhodnou, že potomka do školy za stávajících podmínek nepustí, je žák omluvený a vyzvedne si potřebné materiály. Druhý týden pak přejde na distanční formu výuky,“ nastínil Štípek.

Výuka pro děti záchranářů

Ve škole zároveň zůstává i speciální třída pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému. Skupina je od ostatních oddělená a využívá počítačovou učebnu.

Ředitelka 22. základní školy v Plzni Božena Světlíková je ráda, že děti do školy nastoupí. Podle ní je však rotační výuka znouzectnost. „Je pro děti zátěží, protože po týdnu pobytu ve škole budou zas na další týden měnit styl výuky,“ odůvodnila.

Také ve 22. ZŠ nyní uvažují nad tím, jak žáky testovat. „Ministerstvo školství nás ve středu zahrnulo mnoha materiály, kterými se musíme prokousat a připravit testování nejen dětí, ale také zaměstnanců,“ poznamenala Světlíková s tím, že vzorky bude škola dětem odebírat uvnitř. „Do školy nám přijde přes 200 dětí a nedovedu si představit, že by v takovém počasí stály někde venku před školou. Testovat budeme ráno po příchodu do školy, pravděpodobně ve školní družině nebo ve třídě,“ doplnila ředitelka.

Světlíková odhaduje, že odběry potrvají minimálně jednu vyučovací hodinu. „Testovat budeme v pondělí a ve čtvrtek a k tomu lze využít hodiny, ve kterých se nedá učit, tedy tělocvik a hudební výchovu. Můžeme proházet rozvrh a v těchto hodinách ráno testovat,“ uzavřela.