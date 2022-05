Velkou událostí bylo pro Plzeňany, že do jejich města zavítalo pět amerických a belgických veteránů, kteří byli před 77 lety při osvobozování města z USA přiletěli George Thompson, Herman Geist a Richard Pieper, z Belgie přijeli Louis Gihoul a Valère Gustin. Na západ Čech zavítali i přesto, že jim je již 97 a více let. Právě díky nim oslavy opět provázela vděčnost, respekt a obdiv ke statečnosti. Z úst veteránů zaznívala nejčastěji poděkování za to, že Plzeň na události z května 1945 nezapomíná. „Děkuji vám za to, že si tyto skutečnosti připomínáte, jsme tu rádi a nikdy na vás nezapomeneme. Děkuji,“ pronesl u pietního aktu na Chodském náměstí americký veterán a osvoboditel Plzně Herman Geist, příslušník 2. pěší divize.

Na náměstí sklidili potlesk

Americký veterán George Thompson jistě potěšil všechny Plzeňany, když řekl: „Chtěl bych, aby celý svět věděl, že jsem moc rád znovu v Plzni, která je mým druhým domovem.“

Nekonečným potleskem ve stoje vzdali právě jim, osvoboditelům, hold lidé na plzeňském náměstí Republiky, kde se v sobotu konal večer s názvem Thank you, boys! s Pilsen Jazz Bandem.

Během slavností možné navštívit na různých místech ve městě dobové tábory, prohlédnout si historickou techniku, která pak byla kompletně k vidění včera, kdy projel Klatovskou třídou Convoy of Liberty. Diváci měli možnost vidět v koloně více než stovku vozidel, někteří z vojáků se po městě pohybovali jako členové československých oddílů. „Představujeme československé vojáky, kteří působili ve Velké Británii a na konci války obléhali přístav Dunkerque. Z těchto vojáků byl vyčleněn kombinovaný oddíl, který hned v úvodních květnových dnech společně s Američany dorazil do Plzně,“ představil tým Tomáš Gol, který je v klubu zhruba od roku 2010 a do Plzně přijel s kolegy z Litoměřic. „Jde o udržení tradice a povědomí o tom, jak válka skončila a že se na to nezapomene,“ dodal Gol, co pro ně účast na oslavách znamená.

Předvedla se i česká armáda

Kromě historické techniky bylo ale možné se seznámit i se současnou armádní technikou, a to na armádním střeleckém stadionu v Lobzích. Tam byly pro veřejnost připraveny ukázky soudobé techniky české armády, například samohybná houfnice, několik typů radarů, vozidla Pandur, Iveco, vyprošťovací technika, ženijní technika, bezpilotní prostředky a další. Pro návštěvníky byl nejatraktivnější radiolokátor ST68, který byl vidět hned při vstupu. Lákala také bojová technika i bezpilotní prostředky, což potvrdili i příchozí. „Radiolokátor jsem v životě na vlastní oči neviděl, takže jsem se až zalekl, jak je obrovský. Technika mě zajímá a rád se podívám, kam se naše armáda posouvá. Je zajímavé to porovnávat s historickými kusy, které máme možnost vidět v centru Plzně. Jsem rád, že se takto ve velkém slaví osvobození našeho města, a velice obdivuji, že i veteráni sem stále jezdí i v tak vysokém věku,“ řekl jeden z návštěvníků Karel Souhrada.

Šlo o ojedinělou akci. „Naposledy se taková prezentace konala v roce 2015. Chystali jsme ji na rok 2020, na 75. výročí osvobození, ale covid nám to překazil, stejně tak vloni. Podařilo se nám to tak až letos a určitě to stojí za to,“ řekl ředitel Krajského vojenského velitelství Plzeň Milan Sklenář.

Slavnosti svobody v Plzni od čtvrtka do neděle navštívilo kolem 60 tisíc diváků.