Otevření hranic mezi jednotlivými okresy vyhlíželo dnes, tedy poslední den, kdy zákaz ještě platí, mnoho Plzeňanů. Řadu z nich vylákalo nedělní slunečné počasí do přírody. Na vrchu Krkavec se to kolem poledne jen hemžilo cyklisty. „Jsme tu už třetí víkend za sebou. Kdybysme se nemuseli zdržovat jen v našem okrese, vyrazili bysme dnes určitě někam na Rokycansko k Berounce, kam na kole jezdíváme moc rádi. Výlet k Berounce máme naplánovaný hned na sobotu, moc se těšíme,“ řekl jeden z návštěvníků vrchu Krkavec.

Rušno bylo také na Radyni, na vyhlídce Mikulka nebo u Velkého Boleveckého rybníku. K největšímu plzeňskému rybníku přijížděli cyklisté už od nedělního rána. Mnoho z nich se osmělilo i do vody. „Jezdívali jsme s dětmi na kole do lesů kolem Třemošné a Zruče. To zatím bohužel nejde, tak jezdíme každý víkend alespoň okolo Boleveckých rybníků. Sobotní počasí nám nepřálo, dnes je ale krásně, s manželem se určitě vykoupeme,“ uvedla Plzeňanka Veronika.

I v neděli bylo možné po Plzni vidět stále hodně hlídek policistů, kteří na dodržování nařízení dohlíželi. „Kontroly vládních opatření probíhají v Plzeňském kraji o tomto víkendu ve stejném režimu, jako tomu bylo i v předešlých týdnech od počátku měsíce března. Žádné větší nasazení policistů jsme na tento poslední víkend kontrol vládních opatření nepřipravili,“ sdělila dnes policejní mluvčí Dana Ladmanová. Zákaz cestování mezi okresy, který platí s výjimkami například pro cesty do zaměstnání čí za lékařem od začátku března, končí v pondělí v Česku po pěti týdnech. Konec bude také zákazu nočního vycházení mezi 21:00 a 05:00.