Pohádková chalupa v Mlázovech v neděli naposledy otevřela své brány. Milan Poláček, který ji provozoval, bohužel nenašel žádného nástupce, který by šel v jeho šlépějích.

Rozloučení s Pohádkovou chalupou v Mlázovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Na neděli bylo připraveno ukončení sezony, ke kterému vždy patřila bramboriáda a drakiáda a nejinak tomu bylo i tentokrát. Soutěžilo se ve sběru brambor, pojídání bramboračky a brambor. Ne nebi se prohánělo i několik draků. Vyšlo i krásné počasí a tak byla účast hojná. Z toho měl Poláček radost. "Nenacházím slov. Mísí se ve mně plno emocí a dojetí. Přijelo plno známých, kamarádů, kamarádek, kteří dělají něco podobného nebo mi pomáhali to tady těch šestnáct let budovat. Je to těžké loučení, ale takový je život. Jednou něco začíná, jednou končí. A jak říkal Zděnek Troška, je umění na vrcholu odejít. On to udělal a já taky. Jsem mu vděčný, že mi předal některého jeho zkušenosti a rady ze života," řekl se slzami v očích Poláček, který přiznal, že nečekal, že přijde tolik návštěvníků. "Je mi chvílemi do breku," dodal.