Návštěvníci Šumavy se dočkají jedné z nejmodernějších restaurací. Otevřena bude na Špičáku už o tomto víkendu, kdy zároveň odstartuje letní sezona.

Nová restaurace na Špičáku. | Foto: se svolením Ski&Bike Špičák

O prodlouženém víkendu mohou návštěvníci střediska využít jízdu lanovkou na vrchol Špičáku k rozhledně a zpět. Dále všechny trasy bikeparku včetně půjčovny kol a dalšího vybavení či zdejší bikovou školu. Premiérově se také hned v sobotu přímo u nástupu na lanovku otevře nová horská restaurace U Lanovky pro celkem 250 hostů, včetně venkovní zahrádky.

Provozní doba lanové dráhy začíná v období 6. až 31. května v 10 hodin a končí v 16 hodin. Až do půlky června se musí areál podřídit ochraně zdejší přírody. Může mít tak pro veřejnost otevřeno jen o víkendech a státních svátcích. Každodenní letní provoz pak potrvá jako každoročně od 15. června do 15. září, do konce října zas jen o víkendech a svátcích. „V bikeparku nabídneme 1,5 kilometru nové trasy. Její další části budou postupně přibývat během sezony. Navazuje na další tratě a má charakter nízké obtížnosti (modrá), takže je vhodná především pro začátečníky a rodiny s dětmi. Zábavnou jízdu si zde ale užijí i zkušení cyklisté,“ představuje jednu z letošních novinek pro cyklisty/bikery vedoucí střediska služeb Ski&Bike Špičák Jan Kasík.

Letos na tratě vyrazí cyklisté dříve než v minulém roce. „Vstupujeme do letní sezony zhruba o šest týdnů dříve než loni, kdy nás zdrželo bourání starých objektů, na jejichž místě v sobotu 6. května slavnostně otevřeme novou horskou restauraci U Lanovky. Pro nás je to v nabídce služeb pro návštěvníky, ať letní turisty, cyklisty či bikery, nebo v zimě pro lyžaře, obrovský posun kupředu,“ řekl k letošnímu létu ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Po desítkách let se gastronomie na Špičáku pozvedne mnohem výše. „Po 50 předchozích letech provozu, kdy tady na Špičáku začaly fungovat vleky a postavily se chaty Blaženka (1972) a Hanička (1974), nebudeme konečně postrádat svoje moderní gastrozařízení. Věřím, že pozvedne úroveň gastronomie nejen u nás v areálu, ale i na celém Železnorudsku,“ dodal k významnému milníku a nejvýznamnější investici za posledních 18 let, od stavby čtyřsedačkové lanovky v roce 2005, Kasík.

Nová horská restaurace alpského střihu s 250 místy, cca 100 uvnitř, zbytek na přilehlé terase, se po svém otevření stane kapacitně největší v Železné Rudě a okolí. Je součástí celkové investice ve výši cca 86 milionů korun (včetně vybavení) do víceúčelové budovy, kde vzniklo i sedm bytů, které se dokončují a jejichž prodej slouží k financování celého projektu. Od zimní sezony 2022/23, konkrétně od prosince 2022, již funguje nová půjčovna lyží a veškerého lyžařského vybavení, úschovna, skiservis a administrativní zázemí pro vedení a zaměstnance střediska.