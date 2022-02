Pokud se právě tam někdo chystá a nemá ještě zamluvený pobyt, je nejvyšší čas ho zamluvit, protože už je jen minimum volných míst. „Šumavu zasypal sníh a panuje zde opravdu krásná zimní atmosféra. Plzeňáci mají štěstí, ze jim prázdniny začínají již příští týden. Volné pokoje začínají být nedostatkovým zbožím, víkendy máme téměř vyprodané, v týdnu zbývá posledních pár volných pokojů,“ informoval Vyskočil.

A podobné je to i v dalších šumavských hotelích. Ale dle provozovatelky Chaty Ořovský v Železné Rudě Ivy Chládkové není nutné věšet hlavu. V současné covidové době se totiž často stává, že lidé pobyty ruší a rázem je volno. „U nás je to střídavé, někdy máme úplně plno a během jednoho dne může být prázdno, protože covid pořád s lidmi cvičí. Stane se, že zavolá několik rodin, že musely do karantény a náhle máme volné kapacity. Najíždí děti na kurzy, ale šance najít ještě volné místo je. Je vždy určitě lepší zavolat a zjistit aktuální situaci, protože se neustále mění,“ uvedla Chládková a i dle jejích slov se situace v hotelích lepší. „Je vidět, že si to lidé užívají, že jim lyžování chybělo. Teď je tady spousta sněhu, takže jsou podmínky ideální.“