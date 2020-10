Společnost SeneCura, která již v kraji provozuje SeniorCentrum v Plzni, se zavázala vybudovat v Horažďovicích vedle nemocnice nové SeniorCentrum se 40 lůžky pro sociální pobytovou službu domov pro seniory a 80 lůžky pro domov se zvláštním režimem. Plzeňský kraj se zavázal, že všechna lůžka budou zahrnuta do sítě sociálních služeb, která umožní jejich financování ze státního rozpočtu. „Pro město to bude významná pomoc, protože dlouhodobě usilujeme o vybudování zařízení v oblasti pobytových sociálních služeb, které nám v Horažďovicích a okolí chybí,“ uvedla místostarostka města Hana Kalná.

„Pobyt v tomto zařízení bude zcela podléhat úhradové vyhlášce a finančně bude ve stejné výši jako v jiných obecních či krajských domovech,“ poznamenal starosta Michael Forman.

V současné době se konají vyjednávání o kupní smlouvě na pozemek. „Začínají projekční práce a koncem roku zažádáme o sloučené územní a stavební řízení, aby v létě 2021 mohly začít stavební práce. K otevření domova by tak mohlo dojít na podzim roku 2022,“ upřesnil Development Manager SeneCura Ondřej Plšek. Součástí nového domova pro seniory bude i kaple, kadeřník, wellness místnost, fitness centrum pro seniory a terapeutická zahrada. Vše bude přístupné i pro seniory zvenčí.

Zdroj: Deník

Před několika týdny bylo již zahájeno stavební řízení pro stavbu domova pro seniory v Boru. Ten bude řešen jako přístavba polikliniky. Objekt by měl být třípodlažní s tím, že obytná budou dvě patra, dolní podlaží bude sloužit jako technické a provozní zázemí. Obyvatelé budou bydlet v garsoniérách, k dispozici budou mít společenskou halu, odpočinkovou terasu, samozřejmostí bude lůžkový výtah. Kapacita domova pro seniory v Boru bude 30 osob. Město počítá se zahájením výstavby příští rok. "Ještě letos na podzim bychom měli obdržet stavební povolení a zahájíme práce na projektové dokumentaci. Zahájit samotnou stavbu bychom chtěli nejpozději v polovině roku 2021," uvedla starosta Petr Myslivec. Finanční náklady na stavbu budou podle jeho vyjádření přesně známy po dokončení projektu, město chce žádat o dotaci, která by pomohla stavbu financovat. Kompletně bezbariérový objekt by měl podle předběžného plánu být dokončen v prosinci 2022. V areálu polikliniky se v současné době už jedno zařízení pro seniory nachází, jde o dům s pečovatelskou službou.