Na čtyřproudovku z Plzně do Přeštic vyjedou řidiči dle plánu na jaře roku 2024. Stavba přes šest kilometrů dlouhé přeložky silnice I/27 Šlovice Přeštice pokračuje bez problému. Deníku to řekl šéf plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

„Významně pokročily práce na některých mostních objektech a také zemní práce. V současné době rovněž probíhají sanace podloží a odváží se nevhodná zemina,“ informoval ředitel.

Stavba byla zahájena loni v červnu. Nový úsek silnice povede od dokončeného přivaděče Litice – Šlovice k Přešticím. Místo dvouproudé komunikace se bude jezdit po čtyřproudé.

Narovnáním silnice navíc dojde ke zvýšení bezpečnosti, zmizí například úsek častých nehod u Vysoké. Stavba vyjde na 900 milionů korun bez DPH. Na úseku vzniknou dvě mimoúrovňové křižovatky, pět mostů a tři protihlukové valy.

Stavitelé zároveň pracují na Západním okruhu, který propojí čtvrť Bory se Severním Předměstím a výpadovkou na Karlovy Vary a zároveň ulehčí dopravně přetížené Plzni.

Akce za téměř dvě miliardy korun by měla být dokončena v únoru 2023. „Momentálně zhotovitelé postupně přemosťují silnice do Radčic a do Křimic. Vše jde bez problémů,“ popsal náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

ŘSD momentálně intenzivně pracuje také na obchvatu Přeštic. Přes pět kilometrů dlouhý obchvat by se mohl podle Kuťáka začít stavět v roce 2024. „V současné době se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Pokračují výkupy pozemků, možná se nám možná podaří celou stavbu majetkoprávně vypořádat do konce roku,“ uvedl Kuťák s tím, že ŘSD významně pokročilo díky tomu, že se pozemky začaly vykupovat už ve stadiu dokumentace pro územní rozhodnutí a s ŘSD úzce spolupracuje město Přeštice.

„Rádi bychom na konci roku 2023 měli stavební povolení, tendrovali stavbu a v roce 2024 zahajovali,“ uzavřel Kuťák.