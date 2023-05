Už několik nocí se vedoucí klatovského útulku pro zatoulané a opuštěné psy Miloslava Šeflová nevyspala. Ve dne v noci se totiž stará o malé štěňátko, které jeho majitel dal do krabice a odložil v Klatovech na ulici. Naštěstí byla fenka nalezena dříve, než utrpěla zdravotní újmu, a dnes už se má Amálka, jak ji „psí máma“ Šeflová pojmenovala, čile k světu.

Amálka, nalezená v Klatovech v krabici, se díky péči Miloslavy Šeflové má čile k světu. | Video: Deník/Milan Kilián

Krabici se psím miminkem, vedle něhož ležel párek, objevila náhodná kolemjdoucí v neděli 30. dubna odpoledne na rohu mezi OBI a budovou, kde jsou lékárna či pekárna. „Paní vzala štěně na ubytovnu v Zahradní ulici, kde jsme ho po jejím telefonátu vyzvedli a poté předali do útulku,“ uvedl velitel klatovské městské policie Luboš Steinbach.

„Je to fenka, odhaduji zhruba měsíc stará. Rozhodně musela být ještě u maminy,“ řekla Deníku Šeflová, podle níž Amálka zdaleka ještě nedosáhla věku, kdy může být odstavena. Když ji dostala do rukou, byla hodně hladová. Najedla se a tvrdě usnula, od probuzení ale dává dočasné paničce pořádně zabrat. Ta ji musí často krmit, venčit atd., a tak ji nenechává v útulku, kam by stále za ní musela dojíždět, ale bere si ji po práci domů a druhý den zase s sebou zpět do útulku. „Krmím ji každé tři hodiny, už přibrala dvacet deka,“ pochvalovala si Šeflová. Nad tím, že se už několik dní v řadě nevyspala, se jen usměje. Nad otázkou, co říká na to, že štěně někdo vyhodil na ulici, ale jen nevěřícně kroutí hlavou. „Nechápu, proč to někdo udělal. Vždyť ji mohl darovat nebo prodat. Jediným plusem je, že ji dal alespoň na frekventované místo, takže se brzy našla a nic se jí nestalo,“ řekla vedoucí útulku.

Pohádkový les na Hejně měl po desítkách let premiéru, zájem byl obrovský

O štěně je podle ní obrovský zájem. „Hned co se ta zpráva objevila, mi během chvíle volalo čtyřicet lidí a všichni Amálku chtěli. Pak volali další a další. Trochu mě to mrzí, protože tu máme spoustu dalších úžasných psů, a o ty zájem není,“ posteskla si Šeflová. Amálka je v karanténě, musí absolvovat odčervení, očkování a zhruba za měsíc si ji vybraný zájemce bude moci odvézt.

Po skončení covidu, během něhož si lidé pořizovali psy ve velkém a útulky se vyprazdňovaly, se podle Šeflové situace zhoršuje, teď už se jich zase zbavují. „Například včera mi volala paní a chtěla se zbavit starého psa, patnáctiletého labradora. Protože už si nechce ve svém věku hrát s dětmi. A místo něj chtěla štěně,“ popsala Šeflová s tím, že jí dotyčná nadávala a vyhrožovala, že psa utratí, když si ho útulek nevezme. Ustoupit tlaku ale nemohla. „Také nacházíme poslední dobou přivázané psy. Našla se staffordka či starý labrador, který byl bohužel ve velmi špatném stavu, báli jsme se, že už to nedá. Jeho veterinární léčba je hodně náročná,“ uvedla Šeflová, která má velkou radost, že právě pro tyto účely byl zřízen nový transparentní účet, kam jen během měsíce přibylo zhruba sto tisíc korun. „Máme zřízenu též adopci na dálku, což je také úžasné. Lidé už adoptovali čtyři staré psy. Máme i facebookové stránky, které jsou sledované, takže já si nemohu stěžovat,“ dodala optimisticky Šeflová.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Za to, co odvádí nejen pro Amálku, jí složil poklonu i Libor Hošek, ředitel Technických služeb města Klatov, pod které spadá i psí útulek. „To, jak pečuje o štěně, a nejen o něj, ale o všech současných devatenáct psů, je od paní Šeflové velká obětavost,“ řekl Deníku.