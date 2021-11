Zásahová jednotka i záchranáři se sem sjeli poté, co opilý německý myslivec začal střílet po účastnicích soukromé oslavy. „Žije tu 24 lidí. Vždycky jsme byli taková větší rodina. Tohle nikdo nečekal,“ kroutí hlavou starosta Jaroslav Miler.

Co se vlastně stalo? Do kulturního domu přišli dva německy mluvící muži a dožadovali se piva. Oslavenec, pan Jiří, jim vysvětlil, že se jedná o soukromou akci, přesto mužům občerstvení poskytl. Poté nezvaní muži odešli a zanedlouho se vrátili vyzbrojeni baseballovou pálkou a brokovnicí. Došlo ke slovní potyčce a následně v prostranství před kulturním domem kolem druhé ranní i ke střelbě.

„Možná si mysleli, že když se v kulturáku svítí, že dovnitř mohou jít,“ přemítá starosta. Ten se o celém incidentu dozvěděl až ráno. „Kdyby mi nevolal ráno v devět soused a hned po něm druhý, ani bych nevěděl, že k něčemu došlo.“

Střílející cizinec žije v obci přibližně dva roky. „Koupil usedlost, začal ji rekonstruovat. Údajně tam chtěl udělat muzeum starých aut. Měli jsme radost, obci by to mohlo prospět. Nečekali jsme, že přijde takový zkrat,“ nechápe pohnutky střelce starosta. Na usedlosti žil tam sám. „Ten druhý byl asi kamarád.“

Na místě po střelbě zůstali dva zranění muži. Jeden z nich, oslavenec, utrpěl zranění kotníku, kam se mu zaryly broky, druhý byl poraněn na čele od odražených nábojů. „Byla tam policie, zásahovka z Plzně, záchranná služba, lehce zraněného ošetřili na místě, oslavence se zraněním nohy odvezli do stodské nemocnice,“ vypráví starosta a ukazuje na místo střelby. „Mezi tím barákem a tou kapličkou prý na toho oslavence vystřelil. Kdyby ho vzal do břicha brokovnicí, tak by to chudák nejspíš nepřežil.“ Druhý účastník oslavy byl zraněn na čele od odražených střel. „Ještě, že nebylo zasaženo oko,“ dodává.

Podle Milera se střílející muž zapojoval do údržby obce a dosud s ním nebyly žádné potíže. Na první pohled se zdál být bezproblémový, sousedé si nestěžovali.

„Ti Němci prý byli ožralí jako prasata,“ mávne rukou jeden z obyvatelů obce, když zajíždí se svým vozem do garáže. Nikdo jiný teď střelbu nekomentuje, vesnice byla včera po poledni liduprázdná.

Buková je část obce Mezholezy, včetně chatové oblasti zde žije 116 obyvatel. „V obci byla donedávna v provozu hospoda U Kalíška, ale zřejmě v důsledku covidových opatření skončila. Kam na pivo chodit není,“ uvedl Miler.

Podle mluvčí policie Dagmar Brožové bude obviněný střelec stíhán na svobodě.