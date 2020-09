Od 1. září začíná podzimní část již tradičního projektu Dostupná Šumava. Sérii celodenních autobusových výletů s průvodcem pro seniory a osoby se sníženou mobilitou pořádá Národní park Šumava společně s ČSAD autobusy Plzeň již 22 let.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Díky nim se mohou méně pohybliví starší občané dostat do podmanivých míst divoké přírody Šumavy. Zájezdy probíhají až do konce října. Pro letošní rok je připravena stejná trasa jako loni, účastníci celodenních výletů navštíví například kostely v Dobré Vodě a Hůrkách, jezero Laka, Enviromentální středisko Špičák, Pancíř s rozhlednou, bývalou hájovnu Nový Brunst nebo meandry Křemelné a bývalou vesnici Zhůří u Kepel. „O Dostupnou Šumavu je obrovský zájem, většina termínů v první polovině září je již zcela obsazena,“ sdělil ředitel ČSAD autobusy Plzeň Václav Königsmark. Speciálně vypravované autobusy jezdí vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek. V úterý a čtvrtek je možné zahájit zájezd v Přešticích, Klatovech, Kolinci či Sušici. Ve středu pak v Plzni, Nepomuku, Horažďovicích, Strakonicích nebo Vimperku. Cena zájezdu činí 350 až 500 Kč za osobu v závislosti na nástupním místě. Rezervovat si místo je možné každý pracovní den v době od 6 do 18 hodin na telefonním čísle 602 533 691 nebo osobně na pokladně č. 5 v budově Centrálního autobusového nádraží v Plzni (Husova 60).