„Chceme zpět Radu a Haise, pak by možná i lékaři zůstali. Pod novým vedením dělat nebudou a nechci ani já. Oba jednatelé pracovali zadarmo, nemocnice šlapala. Pak se tam najednou objeví komando, vymění zámky, vedení a všechna snaha a práce je úplně vniveč. Držíme spolu a stále věříme, že nemocnici se podaří zachránit,“ uvedla jedna ze zaměstnankyň nemocnice.

Výpověď podal i primář Ondřej Krajník, který stál u znovuobnovení oddělení. „Vzhledem k nečekaným a zásadním změnám v nemocnici, které začaly neodůvodněným a hrubým odvoláním dosavadních jednatelů a pokračovaly nenormálním průběhem zastupitelstva, kde nezazněl žádný pádný argument vysvětlující toto náhlé odvolání, jsem se rozhodl ukončit svůj pracovní poměr. Se mnou podalo výpověď z pracovního poměru devět kolegů lékařů a několik sestřiček,“ uvedl Krajník.

Na kritickou situaci reagoval starosta Petr Mottl takto: „To, že lékaři odcházejí, mě mrzí. Na druhou stranu to svědčí o tom, jakým způsobem si záchranu nemocnice představovali, zda to mysleli vážně. Nevím detaily, ale jde především o lékaře, kteří sem dojížděli nebo byli dováženi.“

NEMOCNICE POD KRAJ

Primář Krajník nesouhlasí s pozastavením nákupu CT, které bylo zmíněno na zasedání zastupitelstva, i s dalšími kroky, které plánuje nové vedení. Navíc zmínil i fakt, že se mluví o novém majiteli nemocnice, a to již od 1. ledna 2021.

„Jediný, kdo by jím mohl být, pokud se k tomu postaví čelem, je Plzeňský kraj. To je ale zatím ve hvězdách, protože budou volby. Podle předvolebních prohlášení lídrů jsem vycítil, že nějaká snaha je. Uvidíme do jaké míry je opravdová,“ řekl starosta Mottl, který rovněž vyvrátil informaci, že město nevyhlásilo záměr k pronájmu. Stalo se tak zhruba před měsícem radou města. „Osobně bych byl rád, kdyby nemocnici Plzeňský kraj provozoval. Jelikož jsou ale volby, tak to od ledna nevidím reálně. Pořád platí, že hned po volbách budeme intenzivně jednat s krajem o spolupráci či převzetí sušické nemocnice. To máme i v koaliční smlouvě.“