Katapult, v němž Budka také hraje, nyní nevystupuje, plánuje návrat na scénu nejspíš v roce 2023. Koncertů s The Papper Jack je ale v plánu mnoho. Co na sebe a kapelu prozradil frontman Andy Budka si můžete přečíst v rozhovoru.

Kdy se zrodila kapela The Papper Jack a jak byste ji charakterizoval? Kapela vznikla tuším, že v roce 2011, ještě ne jako TPJ, ale pouze jako kapela na svatby, večírky, když zrovna nehrál Katapult. TPJ je obyčejný rock“n“roll, písničky, písničky, písničky…

Můžete přiblížit čtenářům propojenost Katapultu a TPJ?

Je to neskutečné, ale v TPJ hraje Ondřej Timpl, který je zároveň bubeníkem Katapultu, Johnny Jiroušek je technikem Katapultu stejně jako José Botek a nakonec jsem já, basák Katapultu. S Katapultem teď ale asi dva roky nevystupujeme.

Míváte někdy ponorkovou nemoc v kapele? Ke všemu, když sdílíte dvě společné?

Ponorkovou nemoc v kapele zatím nemáme ani omylem.

Čím se kapely navzájem odlišují?

Do Katapultu jsem přišel s Ondřej Timplem pomoci, aby Katapult po smrti Jiřího Šindeláře žil dál. Když se řekne Katapult, většinou se všem hned vybaví Olda Říha. Kdežto The Papper Jack je začínající parta kamarádů, která se zkouší nějak prosadit. I když mladý teda rozhodně nejsme.

Podívejte se: Mrákovský kulturák ovládl Extra Band revival

Kdo skládá texty, hudbu v TPJ?

Hudbu skládám já a texty píšeme napůl s Johnnym Jirouškem.

Jak jste se dostal k muzice, od kolika let hrajete v kapele?

Tuším že někdy ve 12 letech mě moje sestra naučila na kytaru. A pak v 15 letech jsem založil první band. 19. ledna 2000 v pohostinství U Sergeje jsem poprvé vystoupil na veřejnosti.

Kdo kromě muzikantů je ještě v týmu TPJ nepostradatelný?

Jelikož opět začínáme, tak to není tak horké, ale víme že bez techniků to dělat nejde. Takže na každý koncert si vezeme dva techniky a ještě prodavače merch kapely (CD, trika, plakáty).

Jaké máte vazby na Domažlicko, odkud pochází TPJ?

Pocházím z Nemanic, z vesničky u hraničního přechodu Lísková, ale už 16 let žiji v Blížejově, kde se mám strašně dobře.

Johnny Jiroušek teď bydlí v Domažlicích. José Botek a Ondřej Timpl jsou z Prahy.

Kde bere inspiraci Andy Budka? Odpočinete si u hudby nebo naopak musíte relaxovat úplně jinak?

Inspiraci nacházím v kapelách The Rolling Stones, The Byrds, The Kinks, Deep Purple, KISS a dalších. Jako kapela TPJ bereme určitě nejvíc inspirace v 60. a 70. letech, kde vznikly ty nejkrásnější písničky a ty nejlepší kapely na světě. Kde se nepoužívaly pyroefekty, světelné show a jiné pro nás úplné blbosti, tam se hrála ta pravá hudba…

A relax je pro mě jednoznačně fotbal!

Policistům poděkovala bavorská delegace. Na výletu zastavili zloděje auta

Na co se mohou těšit návštěvníci blížící ho se křtu debutového CD Zpátky na stromy?

Lidé se mohou těšit na písničky, písničky a ještě jednou obyčejný, hezký písničky. Světelnou show od nás nečekejte a pyro show už vůbec ne.

Kde jinde mohou fanoušci slyšet živě TPJ v nejbližší době?

Fanoušci najdou veškeré informace na našich stránkách www.thepapperjack.cz.

Co se týče Domažlicka, 24.června budeme hrát v Holýšově na pouťových slavnostech.

Zmiňoval jste fotbal. Hrajete? Komu fandíte?

Fotbal hraji stále, a to za Blížejov. Mám ho jako relax a strašně mi po fotbale chutná pivíčko. Jinak už od dětství fandím do krve italskému fotbalu a hlavně AC MILAN