Plzeňské science centrum Techmania, které už přes deset let seznamuje zábavnou formou děti i dospělé s vědou a technikou, se v důsledku koronavirových opatření dostalo do potíží.

Jedno z turisticky nejvyhledávanějších míst v regionu, jež loni navštívilo 183 tisíc návštěvníků, muselo propustit už 20 z téměř stovky svých zaměstnanců. A nebude-li Techmanii poskytnuta finanční pomoc, může podle ředitele Vlastimila Voláka propustit až 65 procent pracovníků. „Propouštění může být skutečně až takto hrozivé. Máme za sebou 20 výpovědí, a pokud se nepodaří získat nějaký příslib podpory nebo rapidně nevzroste návštěvnost, může se stát, že přijdeme až o 65 procent pracovníků,“ zhodnotil.

Zdroj: Youtube

Techmania se návštěvníkům opět otevře 2. června. Podle Voláka bude však návštěvnost zpočátku nízká. „Není to veselé. Snažíme se využívat státní program ochrany zaměstnanosti Antivirus a využijeme i dotační titul, který vytvořilo město, ale to nás pravděpodobně nezachrání,“ uvedl Volák. Na příjmech přišlo centrum za dva měsíce o zhruba šest milionů korun. „Zda omezíme otevírací dobu, záleží na tom, jestli se obnoví školní výpravy. Pokud se neobnoví, budeme muset propouštět a pak samozřejmě nebudeme moci mít otevřeno šest dní v týdnu, ale nejspíše jen čtyři dny – pravděpodobně od čtvrtka do neděle,“ dodal.

Na provoz Techmanie pravidelně přispívá město i kraj. Z krajského rozpočtu putuje Techmanii ročně 14 milionů korun, z městské kasy tři miliony. „Budeme se snažit najít centrální finanční pomoc. Vláda by měla tato centra podpořit, protože popularizují výzkum,“ uvedla členka dozorčí rady Techmanie a zastupitelka Plzně Ilona Mauritzová. „Podpora není řešena systémově. Ráda bych, abychom se znovu obrátili na ministerstvo školství a opět projednali otázku science center. Techmania by měla rozhodně dále fungovat,“ řekla Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch a členka dozorčí rady Techmanie.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nedisponuje žádným vhodným nástrojem na pokrytí výpadků v souvislosti s koronavirovou pandemií. "Vnímáme velmi citlivě dopad mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru na všechny vzdělávací instituce. MŠMT však nedisponuje žádným vhodným nástrojem ani žádnými zdroji na pokrytí výpadků způsobených nastalou situací, nehledě na nesystémovost takových intervencí. Věříme, že stávající programy MPSV (především Antivirus) a MPO (především Covid) umožní získat podporu k překonání uvedených komplikací," uvedla mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Za záchranu science center bojují i přední čeští vědci a technici. Mj. připomínají, že do jejich vybudování investoval stát před šesti lety 2,5 miliardy korun z veřejných zdrojů. „Na jejich záchranu by nyní stačila investice v řádu několik jednotek milionů korun nebo systémová podpora zajišťující návštěvnost školních skupin. S tím jde ruku v ruce doporučení školám ze strany jejich zřizovatelů a MŠMT k návštěvě těchto center, neboť se nejedná jen o běžný školní výlet, ale naopak o zážitkovou formu vzdělávání,“ sdělil ředitel Hvězdárny a planetária Brno a člen Senátu Parlamentu České republiky Jiří Dušek. "Věda najde řešení pro stávající i budoucí problémy lidstva, udělejte pro to něco — vezměte své děti a vnoučata a navštivte své science centrum,“ vyzval dále český vědec Pavel Hobza z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. „Je naprosto nutné, aby centra přežila, protože lidé, kteří tam pracují, jsou odborníci. Když je ztratíme, nebudou mít centra žádný vliv na další rozvoj vzdělanosti,“ varoval český astronom Jiří Grygar.