Lokalita pro ukázku modelu Škoda Fabia RS Rally2 nebyla vybrána náhodou.

"Chtěli jsme tyto jízdy uspořádat v atraktivním prostředí, kde je rallye populární," uvedl Michal Hrabánek, šéf továrního týmu Škoda Motorsport. "Předpokládali jsme, že se dohodneme rychle a bez problémů. Stalo se," dodal mluvčí mladoboleslavské automobilky Zbyněk Straškraba.

Prostor je uzavřený, neprojedou cyklisté, neprojdou turisté. Na zvědavé fanoušky dohlížejí pořadatelé, pro jistotu přijela i sanitka.

Zvěsti o nové Fabii v akci se rozkřikly rychle. Na místo se sjíždějí lidé z nejrůznějších koutů Klatovska. Desítky motoristických nadšenců obsadily už v pondělí přilehlé louky, odkud byl na silničku ideální výhled. "Auto vypadá rychle," popsal své dojmy jeden z fanoušků Josef Kalista. "Máme to skoro za rohem, vzali jsme motorky a vyrazili se podívat," dodal jeho kamarád Dan Vlček.

Pro Klatovsko skvělá reklama

Ačkoliv je rámus z motoru slyšet na hony daleko, obyvatelé z okolních vesnic si nestěžují.

"Je to podobné jako při rallye," poznamenal Zdeněk Bohůnek, místostarosta vesničky Obytce. Přítomnost lidí z motorsportu jej nepřekvapila. "Spíše nás překvapilo, že se to někde neinzerovalo, bylo to jen na úřední desce, ale asi to dává smysl, když to není úplně pro fanoušky," podotkl.

Nové auto (a schopnosti Kopeckého v praxi) poznali jako první čeští novináři. Teď se na sedadle spolujezdce střídají výpravy z nejrůznějších koutů Evropy - přijeli Finové, Portugalci a čekají se dokonce Turci. Manažeři nezapomněli ani na ženský pohled. Své dojmy tak vylíčí rovněž Inna Puhajková, moderátorka, jež se proslavila díky známosti s Jaromírem Jágrem.

Ze stran celebrit však došlo i na odmítnutí pozvánky. Nepřijel třeba Jan Mejdr, youtuber a fotbalista Sparty.

Celkem se dostane na 130 hostů z osmnácti zemí včetně jednoho politika. Kuklu a helmu nasadil také Rudolf Salvetr, starosta Klatov. "Jeho" odbor dopravy celou akci posvětil. "Světová premiéra nového vozu v této nelehké době…? To je pro náš region skvělá reklama. Lidé díky novinářům neuvidí jen auto, ale i Klatovsko," vzkázal.