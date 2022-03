V tuto chvíli rovněž rapidně klesá zájem o očkování. Kvůli tomu mění očkovací místa Stodské a Domažlické nemocnice termíny očkování bez registrace a omezují provoz na dva dny v týdnu, teda na pondělí a pátky.

Podle ředitele Krajské hygienické stanice v Plzni Michala Bartoše se epidemická situace oproti předchozím týdnům zlepšila. Neznamená to ale, že by lidé měli přestat být opatrní. „Ať už s ohledem na to, že nevíme, co bude na podzim. Netušíme, zda virus dál zmutuje nevíme. Navíc vidíme, že v současné době se ochota nechat se naočkovat limitně blíží nule. To mě trochu děsí, protože nic lepšího zatím nikdo nevynalezl a data jasně ukazují, že očkovaní v nemocnicích nekončí,“ řekl Deníku ředitel.

Dodal, že hygienici v těchto dnech zaznamenávají zhruba tisíc nových případů denně, cca pětina z toho jsou reinfekce. „Přičemž na vrcholu omikronové epidemie jsme evidovali i 4 000 nově infikovaných, což bylo do té doby nepředstavitelné,“ zhodnotil Bartoš.

„Všem zdravotnickým zařízením v kraji patří velký dík za to, jak se s touto vlnou popasovali a také za to, že dokázali udržet plánovanou péči, což si myslím, že je stejně důležité jako boj s covidem,“ uzavřel.